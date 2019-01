Madre de joven detenido el 23E: Mi hijo sufre de epilepsia y lo golpean salvajemente

Jhoan Meléndez / 28 ene 2019.- La madre de un joven detenido en el pasado 23 de de enero en Puerto Ordaz y el cual sufre de epilepsia, denunció este lunes que su hijo es “golpeado salvajemente” por las autoridades.

“Me dan cocotazos, me dan tablazos en las plantas de los pies, tengo los pies morados. Mamá disimula porque sino me van a seguir pegando”, dijo el muchacho según alegó su madre a VPItv.

“Mi hijo no necesita estar aquí, él es un niño especial y convulsiona cada 24 horas. Hay gente que me ha visto suplicar que no debe estar aquí”, aseguró la señora.

Una ambulancia habría llegado al Palacio de Justicia de esa ciudad a atender al joven de 14 años pues su progenitora declaró que el menor de edad no toma su medicina desde el 23 de enero.

#28Ene Madre de muchacho que sufre epilepsia detenido el 23 de enero, Rosmelis Guilarte, denunció que a su "hijo lo golpean salvajemente" pic.twitter.com/C3BbAMjJfM – @VPITV — Reporte Ya (@ReporteYa) 28 de enero de 2019

