Madre de joven asesinada en masacre de El Junquito: Me desgraciaron la vida y mi hija no merecía morir así

Jhoan Meléndez / 15 ene 2019.- Farides Mantilla, madre de Lisbeth Ramírez quien murió en la masacre de El Junquito junto a Óscar Pérez, afirmó en una entrevista a El Pitazo, que todos los domingos acuden al cementerio a “echarle cuentos” a Lisbeth donde “a veces lloran y otras ríen”, y además dijo que “Dios los perdone, pero yo no, a mí me desgraciaron la vida y mi hijita no se merecía que la asesinaran así”, en referencia a los causantes de la muerte de la joven.

