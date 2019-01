Madeleine Albright: John Bolton no solo quiere un cambio de régimen en Venezuela, también en Cuba y Nicaragua

ND / 31 ene 2019.- Madeleine Albright, ex Secretaria de Estado bajo Bill Clinton, aseguró este miércoles no estar de acuerdo con el “plan” de John Bolton para lograr un cambio de régimen en lo que llama la troika: Venezuela, Nicaragua y Cuba.

Así lo dijo hace minutos en CNN.

“Creo que la Administración Trump está enfocada en Cuba… no hay ninguna duda de que existe una fuerte relación entre Venezuela y Cuba, ayudándose entre ellos… leí el artículo del Wall Street Journal y creo que John Bolton está muy interesado en acabar con la troika, los regímenes de Nicaragua, Cuba y Venezuela, y creo que hay un plan para esto, con lo que yo estoy en desacuerdo”

El artículo del WSJ citado fue publicado ayer 30 de enero y dice: “Aunque las presidencias de Hugo Chávez y Nicolás Maduro han recibido la condena de Washington, la administración Trump está conformado con funcionarios que siempre han creído que Cuba es la mayor amenaza a la seguridad de EEUU. Estos oficiales rechazan las operaciones de inteligencia cubana en la región. El objetivo, según la lógica de la Administración, es cortar los vínculos de Cuba con Venezuela y lograr un cambio de régimen en ambos países”.

