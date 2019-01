LVL: La AN no tiene ninguna capacidad de operacionalizar el cambio

ND / 16 ene 2019.- El economista y presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, aclaró este miércoles que el debate en Venezuela, a su juicio, ya no es sobre lo legal y constitucional, sino político, situación que, desde su punto de vista, ha creado confusión entre los venezolanos.

“Lo primero que debemos saber y reconocer es que estamos en un momento político. Esto es fundamental entender. No se trata de un debate sobre lo legal o constitucional, la gente confunde legalidad y legitimidad con ejercicio, muchos se molestan cuando se dice: ‘el gobierno de Maduro’, es que sí, es el gobierno de Maduro, luego se verá si es legítimo, democrático, reconocido, pero Maduro es quien ejerce el poder. Cuando tú dices ‘no lo reconozco’, no significa que no es quien esté ejerciendo el cargo”, explicó León en Noticias en Vivo, por Vivo Play.

El economista indicó que quien tome esos alegatos para no apegarse a los recientes decretos que ha dictado Maduro, como el ajuste salarial, podrían, incluso, ir presos.

“Entonces hay quienes dicen que no aumentarán el salario, porque no reconocen ese decreto de Maduro, ¿Y si lo vienen a meter preso? El ejercicio del poder es de quien tiene la fuerza para que las cosas ocurran”, advirtió.

Sobre la postura de la Asamblea Nacional señaló que este organismo ha dicho en otras oportunidades que Nicolás Maduro no es presidente, aplicando –agregó- la tesis de que las elecciones en donde resultó ganador no fueron democráticas ni transparentes.

“esa es la tesis de la AN. Pero eso no es nuevo, recordemos, estamos en un tema política. La AN había esto hace unos años cuando decretó que había abandono de cargo y por tanto un vacío de poder. En aquel momento no dijo usurpación. No es primera vez que la Asamblea Nacional dice que Maduro no es presidente”.

Y continuó: “Aun cuando la Asamblea Nacional tome esa decisión, no tiene absolutamente ninguna capacidad de operacionalizar el cambio. El cambio no es nombrar un presidente encargado, esa es una figura transitoria para convocar de inmediato a una elección; no es que Guaidó se queda como presidente, se toma interinamente la presidencia para convocar en 30 días la elección, por eso estamos hablando de temas políticos, no legales ni constitucionales”, sostuvo León.

En relación a Guaidó, Luis Vicente León, considera que él como presidente de la AN, “genera una oportunidad, porque es un líder fresco, joven, distinto y nuevo que retoma esperanzas en una parte de la población”.

vaya al foro

Etiquetas: Asamblea Nacional | Juan Guaidó | Luis Vicente León | Nicolás Maduro | transición en Venezuela