Control de daños

Primero el concepto. Lo tomo de un excelente artículo del periodista Oscar Mario Beteta del El Universal de México: “La Teoría del Control de daños señala que ante una tragedia, la primeras medidas que se han de aplicar deben estar enfocadas a estabilizar las áreas afectadas mediante aislamiento y bloqueo. En una especie de terapia intensiva, se debe buscar que los efectos cesen de inmediato. Con ello se impiden daños colaterales”.

Y eso fue lo que hicieron y continúan haciendo desde el G4 de la antigua MUD al ver atónitos que el 23-E Juan Guaidó hizo lo que el pueblo de Venezuela le pedía. No sé si con acuerdo con su jefe político Leopoldo López o no, lo cierto fue que Guaidó obedeció lo que el soberano le pedía a gritos en esa fecha, ahora doblemente histórica. Y eso es lo que no acaban de entender los partidos del G4 quienes integran esa coalición que dirige la Directiva de la Asamblea Nacional, que ni siquiera se dignaron a aplaudir la valentía de su Presidente de afrontar ese mandato popular que no sería y no sigue siendo fácil: que es el pueblo quien decide, no ellos.

Imagino que esos partidos se reunirían después de ese Cabildo y decidirían hacer Control de Daños para aislar y bloquear cualquier decisión trascendente que pudiera tomar Juan Guaidó como Presidente Encargado para encausar de nuevo las decisiones que ya habían tomado conjuntamente en materia de política con ese Acuerdo de la Asamblea Nacional para una transición “a lo Henry Ramos Allup” con negociaciones con el gobierno, que incluyen dejar las estructuras del régimen intactas como lo señalara el mismísimo Henry Ramos Allup en entrevista del año 2017: “…el régimen transicional significa: leyes de perdón y olvido, ley de punto final, comisiones de la verdad, reparación de victimas, procesos especiales –mediatización de la justicia- que es la justicia transicional, y soportamiento y aceptación de lo que se denominan enclaves autoritario, que son las instituciones del antiguo régimen, para señalarlos de alguna manera, que uno se calaría en un régimen nuevo. Es decir Altos Mandos militares, Tribunal Supremo, etc., etc., etc..”.

Y yo le preguntaría a esa coalición que decidió imponernos esa transición a lo Acuerdo de la Asamblea del 15 de enero: ¿por qué tenemos que “calarnos” esa transición con “enclaves autoritarios” si ya el mundo entero democrático, incluyendo la principal potencia del planeta, reconoció a Juan Guaidó como Presidente Encargado Constitucional, con plenos poderes para desalojar al usurpador de Miraflores y tomar las decisiones que deba tomar para aliviar de inmediato el sufrimiento del pueblo venezolano? Buena pregunta…

Pues la respuesta es que si lo hace, no solo el régimen saldría desalojado sino a todo el colaboracionismo opositor que lo sostuvo, incluidos los partidos de esa Directiva de la Asamblea Nacional, salvo tal vez de la excepción honrosa del partido del Presidente Encargado. Esto es duro decirlo pero hay que hacerlo porque si no reconocemos que el enemigo está en casa no lo podremos sacar. Y esa es la respuesta a la pregunta que yo me hice y media Venezuela también del porque el régimen tuvo voz en ese Consejo de Seguridad con el “Ministro” Arreaza. ¿Por qué pudo entrar al edificio de la ONU en primer lugar?

Si Arreaza habló en la ONU no fue para defender al pueblo venezolano sino a los delincuentes quienes como el pretenden seguir acabando con el pueblo de Venezuela. Y entró con la autorización tácita de la oposición, aunque me duela decirlo ¿Por qué no había allí alguien que hablara por el pueblo venezolano que salió a las calles el 23E? Porque Juan Guaidó no lo nombró porque los partidos del G4-MUD son los que por encima de él tienen ese privilegio, en atención a ese Acuerdo de la Asamblea Nacional. El único nombrado hasta ahora con ese Acuerdo es Gustavo Tarre Briceño en la OEA.

¿De cuando acá Arreaza es Ministro de algo en Venezuela si ni siquiera Maduro es Presidente? Mi insistencia al Presidente Encargado y al resto de la Directiva de la Asamblea Nacional: Rompan ese Acuerdo del 15 de Enero y dejen gobernar a Juan Guaidó para que en nombre de la República designe a quien tenga que designar, comenzando por el Alto Mando Militar y al resto de los principales Embajadores fuera del país. Eso es lo que están esperando los Estados Unidos y el resto de los países que como nosotros los venezolanos estamos desesperados al ver que el delincuente aun hace cadenas desde el poder para joder a los venezolanos.

Nadie entiende porque Maduro sigue en Miraflores. Pero viendo como se desenvuelven las cosas con el grupo de la Directiva de la Asamblea Nacional, se puede entender porque aun sigue allí. Y que por favor no me digan que es para evitar “masacres” del régimen. Esa es la misma excusa que dio Capriles el 2013 al mandarnos a bailar salsa. Que cuente los muertos que si ha habido desde esa lamentable fecha. Cada día que pase Maduro en Miraflores contabiliza muertos. Si no que lo digan las madres de los niños muertos en las maternidades de todo el país o los enfermos renales. Que no le hablen de masacres al pueblo venezolano.

El Presidente Guaidó debe deslastrarse absolutamente de esa influencia nefasta del G4-MUD y tomar decisiones. ¿Qué serán duras? ¡Claro que lo serán! ¿Qué se va a equivocar? ¡Claro que lo hará! Pero si no se toman decisiones ahora se pierde la República. Lamentablemente veo que todavía habla como si fuera Presidente de la Asamblea Nacional y ya no lo es. Es Presidente Encargado de la República. Si las naciones del planeta no vieron a un Embajador de él en ese Consejo de Seguridad de la ONU, no fue porque Maduro no se lo permitió. Y no puede decir para la historia que había “un Acuerdo” que tenía que respetar. El único acuerdo que puede tener Juan Guaidó es con el pueblo de Venezuela que lo aclamó el 23 de enero de 2019. Todavía esperamos que no lo defraude…

Etiquetas: Luis Manuel Aguana