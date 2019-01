Cabildo Mundial

Si existe alguna institución metida en el imaginario colectivo del venezolano, esa es el Cabildo. Desde que los venezolanos comienzan a tener conciencia histórica del país siendo solo unos niños en la escuela, se les repite como un mantra la historia de Vicente Emparan, Capitán General de Venezuela y el llamado ¡A Cabildo! de los ciudadanos para resolver el gobierno, con la proclamación de la Independencia de Venezuela el 19 de Abril de 1810.

No es de extrañar entonces que el llamado ¡A Cabildo!, o en terminología más reciente, Asambleas de Ciudadanos, realizado por la Asamblea Nacional para poner en práctica el Acuerdo inconstitucional del 15 de Enero, haya tenido tanto éxito. Éxito que han utilizado los políticos en todo el país para tratar de darse baños de pueblo para sacudirse el rechazo colectivo que la ciudadanía siente por ellos. En algunos casos no lo han podido hacer.

Lo lamentable de esa situación es que ese primer acto de una puesta en escena que culminará el 23 de Enero, no terminará ese día en lo que los venezolanos aspiran, que no es otra cosa que un cambio inmediato de la grave situación del país, sino que será el comienzo de un mareo de los políticos que hicieron ese Acuerdo parlamentario para seguir en una situación indefinida de convivencia hasta llegar a una negociación de elecciones fraudulentas con el régimen delincuente de Nicolás Maduro.

Una vez más se está utilizando la esperanza del pueblo venezolano de salir como sea de este régimen, como mecanismo para continuar dándole tiempo a la clase política opositora oficial y al régimen para cuadrarse. Mientras tanto los venezolanos morimos como moscas de hambre o en hospitales, sin médicos y sin medicinas, en el medio de la más espantosa hiperinflación jamás vista en el planeta.

¿Ustedes creen que si Henry Ramos Allup, Julio Borges o el mismo Omar Barboza hubiesen ocupado la Presidencia de la Asamblea Nacional el 10 de enero, no lo hubieran juramentado como Presidente Encargado de la Republica? ¡Claro que lo hubieran hecho! ¿Y porque no a Juan Guaidó? Porque antes de darle la Presidencia a un joven que está en el cuarto o quinto lugar en el orden de jerarquía política dentro de su propio partido, prefirieron armarse todo un mamotreto jurídico inconstitucional para repartirse las competencias del Presidente de la República, poniendo sus propias aspiraciones por delante del sufrimiento del pueblo venezolano.

Y Juan Guaidó está muy consciente de eso. De allí que nunca asumirá encargarse de la Presidencia de la República, con la peregrina excusa que “no están dadas las condiciones” cuando todos los países del mundo solo están a la espera que decida hacerlo para apoyarlo sin restricción alguna, sin contar con el extraordinario respaldo que le ha manifestado todo el pueblo venezolano. El mismo lo comprobó cuando los policías del Sebín lo dejaron libre. Y lo lamentable es que ya lo manifestó abiertamente. Simplemente los políticos que sostuvieron su Presidencia de la Asamblea Nacional le abandonarían inmediatamente si asume el compromiso a favor de los venezolanos. Pero ese compromiso no es optativo, sin embargo no me corresponde a mí juzgar la decisión de Juan Guaidó. De eso se encargará la historia.

¿En dónde nos deja esa situación? A que vamos rumbo a una repetición de los sucesos del 2014 o cualquiera de los que siguieron posteriormente donde el régimen ganó tiempo, a favor del detrimento de todos nosotros y la muerte de muchos venezolanos en las calles. A Guaidó se le quiere allí para que sirva de telonero desechable hasta que ocurran unas supuestas elecciones con el régimen –CNE de Tiby incluido- donde competirían los verdaderos jefes que no le están dando a él la oportunidad de hacer una verdadera transición que nos quite ahora de encima al régimen, asegurando de esa manera su supervivencia política para el futuro, así aquí el régimen nos destruya a todos en el proceso. De ser posible eso no se les puede permitir.

¿Cómo se puede impedir eso? Solo la Soberanía Popular puede hacerlo, nadie más. Los políticos saben que no se pueden hacer mas elecciones en Venezuela si estas no cumplen con la decisión del TSJ legitimo del 13 de Junio de 2018 donde se les ordena el cambio del sistema automatizado a un sistema manual de elecciones, conjuntamente con una revisión y limpieza a fondo del Registro Electoral. Pero no, lo ignoran a favor de negociar con el régimen delincuente de Nicolás Maduro.

Conscientes de eso la Alianza Nacional Constituyente-ANCO, ante el Acuerdo inconstitucional que obliga políticamente a Guaidó a no asumir como Presidente Encargado de la República, propone que Juan Guaidó obedezca el reclamo de los venezolanos de juramentarse, y una vez hecho eso “convoque una vez juramentado, a un Gran Cabildo a Nivel Mundial a todos los venezolanos, donde participe toda la diáspora que se ha visto obligada a abandonar nuestro país, y que haciendo uso de los Artículos 5, 70, 333, y 350 Constitucionales, se pronuncien a través de una Consulta Popular a escala nacional e internacional como medio de participación y protagonismo del pueblo, con la solidaridad y apoyo efectivo y de la Comunidad Internacional, para solicitar su permanencia en el Poder mas allá de los 30 días establecidos en el Artículo 233 Constitucional, y hasta que puedan darse las condiciones necesarias para una Elección Autentica y transparente de todos los Poderes Públicos en Venezuela”.

De no hacerlo, que el Tribunal Supremo de Justicia legitimo tome definitivamente la decisión de llenar el Vacío de Poder ante la negativa manifiesta de Juan Guaidó y la Asamblea Nacional de asumir ese compromiso con los venezolanos, y quien resultare como Presidente Encargado convoque a esa Consulta Popular que le permita la “permanencia en el Poder mas allá de los 30 días establecidos en el Artículo 233 Constitucional, y hasta que puedan darse las condiciones necesarias para una Elección Autentica y transparente de todos los Poderes Públicos en Venezuela”. De esa manera el Presidente Encargado tendría el respaldo de la voluntad popular para ejercer un Gobierno de Transición con toda la libertad y estabilidad que el caso venezolano necesita.

Solo la Soberanía Popular le cortaría las aspiraciones continuistas tanto al régimen como a su oposición oficial, generando las condiciones para una limpieza a fondo de toda la mugre política acumulada de ambos lados. Eso solo lo puede hacer el pueblo de Venezuela. ¡A Cabildo! Vayamos a un Cabildo Mundial e iniciemos otra gesta independentista como solo los venezolanos sabemos hacer…

Blog: http://ticsddhh.blogspot.com/

Email: [email protected]

Twitter:@laguana

vaya al foro

Etiquetas: Luis Manuel Aguana