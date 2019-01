Luis Florido: La AN debe actuar consultando y escuchando a la gente

ND / 11 ene 2019.- El diputado a la Asamblea Nacional, Luis Florido, respaldó este viernes la decisión de realizar el cabildo abierto que llevará a cabo el Parlamento, pues considera que es la vía que se debe seguir para lograr la transición política en el país.

“El consultar a la gente, como se hará hoy, en cabildo abierto, es la vía para que al final actuemos escuchando a la gente y con la decisión que la constitución tiene establecido”, expresó Florido en Primera Página, por Globovisión.

El parlamentario recalcó que Venezuela necesita un acuerdo nacional, aunque Nicolás Maduro, desde su punto de vista, no está de acuerdo con que eso se dé.

“Queremos construir una salida viable, que le dé estabilidad política a Venezuela, necesitamos un acuerdo nacional, pero con un régimen que viola los principios de la constitución, es difícil, no digo que sea imposible”, acotó.

Sobre la intención de una posible disolución de la AN, por parte de la Constituyente, Florido se mostró poco angustiado sobre este punto, pues indicó que el mismo Gobierno ha dado a entender que “la constituyente no les sirve para nada”, eso en vista que no hicieron la juramentación ante este órgano.

“Por qué esa tan parafraseada plenipotenciaria no juramentó a Maduro, porque saben que no tendría validez”, dijo Florido.

Espera que desde el Parlamento “se transite por la vía del cambio” para recuperar la unidad “y eso permita, incluso, recuperar la legitimidad que hoy ha sido usurpada”, concluyó.

vaya al foro

Etiquetas: Asamblea Nacional | cabildo abierto | Luis Florido