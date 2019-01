Lester Toledo: “Jugada del TSJ nos ratifica que estamos en la senda correcta”

Luis Sequera / 21 ene 2019.- El diputado de la Asamblea Nacional en el exilio, Lester Toledo, aseguró que la sentencia del TSJ que declara la inconstitucionalidad de la Junta directiva del Parlamento, es un acto de desesperación del Gobierno, que ratifica que la oposición esta “en la senda correcta”.

Para Toledo resulta un total contrasentido y una muestra de desespero, el hecho de que un ente ilegitimo como el actual TSJ, al que calificó de infame, pretenda restar legalidad al único poder que está amparado y respaldado por el voto soberano de los venezolanos, voto que lo embiste de total legitimidad, sin dejar de mencionar, que se trata de la única instancia reconocida por la comunidad internacional.

“No tengo ninguna duda que la jugada del TSJ ilegitimo nos ratifica que estamos del lado correcto de la historia y en la senda correcta. La lucha, con estas decisiones, se debe fortalecer hasta lograr el cese a la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres. El único TSJ que el mundo y los venezolanos reconocemos es el que circunstancialmente se encuentra en el exilio, y no este, conformado por delincuentes judiciales”.

El diputado venezolano, quien desde su exilio forzoso, se ha dedicado a desarrollar una intensa agenda internacional en la búsqueda de apoyos para el restablecimiento de la democracia en su país, estimó, que tal ataque elevará las alertas internacionales.

“Este nuevo ataque no hará mella, ni en el liderazgo que ha alcanzado el presidente Juan Guaidó, ni mucho menos mermará el apoyo internacional que se ha tejido alrededor de los venezolanos, por el contrario, su efecto se revertirá en contra del régimen de Nicolás Maduro”.

No manda ni en su casa

Sostiene Toledo, que otro hecho que demuestra lo certero que ha resultado la lucha que se ha venido gestando desde las calles, con los cabildos en Venezuela, es la situación que se registró en el comando de la Guardia Nacional de Cotiza en Caracas.

“En Venezuela no hay cadena de mando. El usurpador ya no manda ni en su casa, una vez que decidió quedar al margen de la Ley y usurpar el poder, inmediatamente perdió todo mando sobre las fuerzas armadas. Estos hechos revelan que hay hombres uniformados dispuestos a restituir la Constitución, que hay un profundo descontento en la FANB, hombres que están dispuestos a caminar del lado del pueblo y no en su contra. Hoy hubo un quiebre importante en el poder usurpador, y esa fractura, sumada a la expectativa que se ha generado en torno al 23 de enero, ha puesto los nervios de punta al dictador y a quienes, a la fuerza, insisten en mantenerlo en el poder”.

