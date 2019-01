Cuándo nos separamos de alguien, no podemos separamos del amor

El amor es el sentimiento más poderoso que poseemos, y por esta razón cuando nos toca o nos llega el momento de separarnos de alguien, no podemos dejar ir ese sentimiento.

A lo largo de nuestra vida, vamos experimentando lo bello de este sentimiento que nos abriga el Alma y nos llena de energía Vital. Lo importante es no cerrarle las puertas al amor, no perderle el gusto, no generalizar por una o varias experiencias que no nos hayan parecido agradables, debemos mantener las puestas abierta al amor, se entiende que cuando se ha pasado por muchas experiencia de desamor cuesta volver a confiar en amor, pero debemos ser razonables y pensar que todo pasa por una razón, lo cual nos va enseñando a medida que se nos van presentando las oportunidades en la vida, tenemos que entender quien se va de nuestra vida es un ser, más no ese bello sentimiento que en algún momento volverá a renacer.

Debemos estar abierto al amor, confiar en el amor bonito, leal, duradero, ése que se construye de a detalles, respeto y todos merecemos uno de esos amores y lo mejor es que para todos lo hay.

El tiempo de Dios es perfecto

Miembro del Club de Escritores de Fuentetaja España.

Autora del Libro: Alas de Libertad

Etiquetas: Lesby Figueredo