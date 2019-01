Ledezma, a Pedro Sánchez: Maduro tiene 8 días pero para irse

ND / 26 ene 2019.- Así lo dijo el dirigente político Antonio Ledezma, desde Nueva York, camino a la sesión de la ONU donde fue invitado por el Departamento de Estado.

“Lo importante es que la crisis de Venezuela le preocupa al mundo”, dijo Ledezma, “y bien sabemos que la solución es clarita: salir de Maduro para que no estorbe el ejercicio del presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó. Ya agradecemos al presidente Sánchez, que está pendiente en España, que le dio ocho días pero no para convocar elecciones porque Maduro no tiene cualidad para convocar elecciones. Maduro lo que tienen son 8, 7, 6, 5 días para que haga maletas, agarre su avión y permita que Venezuela pase de esta tragedia a transitar un camino de prosperidad, de esperanza, de paz, de armonía para todos los venezolanos”.

Etiquetas: Ledezma | Maduro | ONU | Pedro Sánchez