Ledezma: Cuando veo a Maduro pidiendo dialogo recuerdo a Óscar Pérez

Oleg Kostko / 29 ene 2019.- El ex alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, aseguró este martes recordar el asesinato de Óscar Pérez cada vez que ve a Maduro pidiendo por un nuevo proceso de diálogo.

“Al oir a Maduro pedir oportunidad de dialogar con Elliot Abraham, no puedo evitar recordar la conmovedora imagen del Inspector Oscar Pérez, solicitando hablar con sus asesinos”, aseguró Ledezma a través de su cuenta de Twitter.

En el mensaje, Ledezma adjuntó un video que Pérez publicó en sus redes sociales cuando recibía disparos por parte de los efectivos policiales contra la vivienda en la que se encontraban en El Junquito mientras éste decía que quería rendirse y pedía a las personas que salieran a la calle.

En otro tuit Ledezma emplazó a Maduro que deje el poder. “Maduro, es en serio, no tienes como sostenerte en el poder que usurpas. No tienes apoyo popular. No tienes petrodólares. No tienes reconocimiento internacional. Y debe ser muy doloroso e insostenible estar sentado sobre bayoneta”, dijo.

Lea más: 40 muertos y 850 detenidos durante las protestas en Venezuela, según la ONU

Al oir a Maduro pedir oportunidad de dialogar con Elliot Abraham, no puedo evitar recordar la conmovedora imagen del Inspector Oscar Pérez, solicitando hablar con sus asesinos. https://t.co/06AOli22pm (from SuperBrowser) pic.twitter.com/Zg3r4p9N0I — Antonio Ledezma (@alcaldeledezma) 29 de enero de 2019

Maduro, es en serio, no tienes como sostenerte en el poder que usurpas.

No tienes apoyo popular.

No tienes petrodólares.

No tienes reconocimiento internacional.

Y debe ser muy doloroso e insostenible estar sentado sobre bayonetas. https://t.co/kwmJkCkrny — Antonio Ledezma (@alcaldeledezma) 28 de enero de 2019

vaya al foro