Ledezma calificó de “falso nacionalismo” reacción de Padrino López sobre El Esequibo

ND / 9 ene 2019.- El exalcalde metropolitano, Antonio Ledezma, llamó “falso nacionalista” al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, por sus declaraciones de este lunes sobre el caso del Esequibo.



“Quisiera responderle varias verdades a Padrino López, ahora que sale con unos falsos arrestos nacionalistas y que defendiendo El Esequibo; ese Esequibo que usted, junto a otra élite militar, no ha podido defender (…) No olvidemos que el buque Perdana fue enfrentado en 2013 por el buque Yacuana, también por el buque Kariña, y ustedes guardaron silencio. En vez de respaldar a nuestros oficiales de la Armada, recibieron más bien órdenes de Fidel Castro. No se olvide que Nicolás Maduro fue a Guyana a avalar las concesiones del bloque petrolero que se entregaron a empresas norteamericanas y de Guyana, en el sector del bloque Roraima que afectó nuestra lucha por la fachada atlántica de reclamación, (…) por lo tanto, no me venga usted con esos desplantes de falsos nacionalismos, ustedes lo que tienen que hacer es un desagravio a los venezolanos, por tanto daño que le han hecho a la paz de Venezuela”, expresó Ledezma en un video publicado en sus redes sociales.

El exalcalde calificó todos los hechos que menciona en el audiovisual como una verdadera “traición a la patria”, recordando a su vez las palabras de Hugo Chávez cuando visitó Guyana en 2004, donde dijo que “Venezuela se había metido en esa reclamación del Esequibo por presiones de Estados Unidos”, comentó.

Aquí mi respuesta al Gral Padrino López, ante las poses de “falso nacionalismo” de quienes se quedaron callados cuando Chávez fue a Guyana el año 2004 y dijo que ” Venezuela se había metido en esa reclamación del Esequibo por presiones de EEUU”. Eso sí es traición a la patria. pic.twitter.com/mnaTGZ06CE — Antonio Ledezma (@alcaldeledezma) 9 de enero de 2019

Etiquetas: Antonio Ledezma | El Esequibo | Vladimir Padrino López