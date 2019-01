La agonía del chavismo

Todo está escrito, todo está consumado. Un gobierno que llegó con las expectativas más elevadas, con las posibilidades y oportunidades jamás vistas, terminó convirtiéndose (y por mucho) en el peor de los gobiernos. Especialistas señalan el chavismo ha perpetrado la peor corrupción contra un pueblo de la que se tenga registro en la historia.

La oposición de la mano de Guaidó ha tomado un repunte inesperado, pero no solo por su perfil joven, preparado, a la luz de la organización política del líder con mayor aceptación popular, Leopoldo López, además, la crisis económica y social motivan a la población no solo a exigir cambios sino provocarlos, la presión social tiene vida propia por encima de los partidos.

He allí un factor determinante, la oposición, que es la inmensa mayoría del país (90%), no solo es de partidos, se han unido los gremios, los sectores, las amas de casa, las comunidades en pleno, en fin, la exigencia de cambio es generalizada, no es para menos, los problemas que el chavismo ha enraizado no son poca cosa; la inflación más alta del mundo, la peor corrupción registrada de la historia, Venezuela está entre los 5 países más inseguros del globo terráqueo, la segunda peor nación de la región (Después de Cuba) en cuanto a tecnología, ciencia, salud, entre otros desmanes no menos graves.

Pero ¡Ojo! Ocurre algo interesante, Voluntad Popular es sumamente incómodo para el chavismo, presenta una plantilla de líderes renovadores, existen quienes creen Maduro intentará por todas las vías evitar que Guaidó continúe al frente de la Asamblea Nacional, prefiere los “liderazgos tradicionales” con quienes se ha entendido anteriormente, el que Edgar Zambrano ocupe la primera vicepresidente hace pensar el objetivo del chavismo es hacer que él (o Ramos Allup) tomen la dirección del parlamento a fin de encontrar menor resistencia, menos radicalización, un acercamiento “dialogante”. Muchos creemos el chavismo debe ser enfrentado radicalmente pues es la única forma de encararlo, lo demás conlleva a los caminos ya transitados, inútiles al pueblo… Guaidó ofrece mucha más garantía de cambio que cualquier otro.

¿Por qué opinamos eso? Por su forma de actuar hasta el momento, Guaidó lo ha hecho con cautela, con cabeza fría, ajustado milimétricamente a la letra constitucional en un ambiente inconstitucionalizado y antidemocrático. Imaginamos, esa conducta forma parte de un plan mesurado donde el diálogo asertivo forma parte entre las partes intervinientes.

Ya el chavismo no tiene nada qué ofrecer, todas sus actuaciones van dirigidas a preservar el poder, cada medida que toma empeora los problemas como los derivados del dinero inorgánico (aumento de sueldos y bonos), ara en el mar, no tiene capacidad ni interés en resolver los problemas pues de ello depende su estadía en el poder… a través de las necesidades que crea y empeora controla a su esclavizada clientela. Mientras, del lado de la oposición (partidos y extrapartidos), los esfuerzos realizados van dirigidos a cambiar una coyuntura histórica detestable, repudiada por 9 de cada 10 venezolano.

Vivimos horas cruciales, un chavismo desgastado, repudiado dentro y fuera de nuestras fronteras, en acelerada desintegración, aferrado a la violencia institucionalizada, contra toda una población obstinada de controles, racionamientos, de pagar los platos rotos de las apetencias inhumanas de una élite infectada de castrismo. No hay forma ni manera que los cambios que anhela el pueblo sigan retrasándose, la agonía del chavismo llegó a su fin, los venezolanos queremos nos devuelvan a Venezuela.

