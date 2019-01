Escenario para Venezuela

Hay solamente dos escenarios encubiertos en uno, veamos:

Un escenario es el actual, la improbable continuación del chavismo en el poder con las consecuencias presabidas, el empeoramiento progresivo y cada vez más aprisa de todas las problemáticas que ya hoy soy graves. Este escenario es insostenible, son demasiadas las amenazas que ciernen sobre él donde la presión social es el detonante más peligroso, para fatalidad del régimen, los cambios que requiere la república sobredimensionaron hace tiempo las barreras partidistas, políticas… es un clamor de todos los sectores sociales, clamor masificado.

El otro escenario es una derivación del accionar inconstitucional del chavismo, haber violentado la carta magna y todos los preceptos democráticos finalmente pasan factura, la más costosa es la económica, 20 años imponiendo un modelo económico que, a pesar de ser exitosísimo para los gobernantes y sus élites como en Cuba, implica hambre, miseria y depauperación de la calidad de vida del pueblo. En este único escenario las fuerzas detractoras del chavismo logran tomar las riendas del país, tal como se vislumbra, tras una inédita planificación por parte de este sector supra partidos, donde la comunidad internacional otorga su buena lid.

El problema es grave, se calienta el hervidero país, la Asamblea Nacional y la Presidencia interina de Guaidó son los únicos poderes constituidos reconocidos por las fuerzas democráticas nacionales e internacionales. Según un arsenal de personalidades expertas en derecho, naturales y jurídicas, criollas y foráneas, el chavismo dejó de ser gobierno el 10 de enero, tiene que actuar con extrema cautela en esta nueva realidad ¡Ojo! sí decidiese actuar en contra de estos poderes pudiera ser concebido como un golpe de Estado, hecho severamente penalizado en el mundo, dando lugar a cualquier escenario imaginable.

No hay espacio para dialogo, solo para la negociación. El diálogo ha sido mancillado in extremis por el chavismo, así, ha quebrantado todas las vías democráticas, ha arremetido inhumanamente contra sus detractores, la única opción que posee es negociar su salida, su estancia en el poder es insostenible, carece de todos los sustentos requeridos, solo posee las armas y los recursos de la república que pareciera mucho pero no lo es, en su condición, escudado paralegalmente detrás de ellos, solo empeora su desahuciada condición.

El chavismo se encuentra vencido, acorralado, a la defensiva, no hará nada que no haya hecho antes. Nuevamente vuelca su arsenal contra Voluntad Popular, el partido del principal líder opositor, Leopoldo López, de su nuevo archirrival Juan Guaidó, semillero de liderazgos emergentes, sin rabo de paja ni vínculos con la oposición tradicional. Amedrentará, reprimirá, castigará de todas las formas posibles la disidencia, las protestas, cercenará aún más el remanente del flujo informativo, pero le será inútil, se encuentra moribundo, en extremaunción, dividido internamente, en desintegración, la Fuerza Armada hoy es una incógnita, China se mantiene en “suspensión”, solo Rusia y otras naciones sobrestimadas dan su endeble aliento a sus pares autócratas.

Ahora bien, la amnistía propuesta por Guaidó es interesante, internamente en Venezuela tiene valor, pero las acusaciones internacionales de crímenes de lesa humanidad, entre otras, que recaen sobre los líderes del chavismo no prescriben, continuarán su rumbo fuera del país, de ser encontrados culpables deberán pagar.

El único escenario para Venezuela es de cambios drásticos, donde el chavismo será recordado como el “Oscurantismo Venezolano” y comenzará la reconstrucción de una Venezuela pujante, de talentos, cuna de inversiones e inmigración laboriosa, como antes.

