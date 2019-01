¿Falsas esperanzas otra vez?

Seamos sinceros: lo único con que cuenta el chavismo, y que no posee quienes lo rechazan, son armas y la violencia que éstas le permiten, dicho sea de paso, violencia institucionalizada por poderes públicos secuestrados. Por otro lado, la legalidad y la legitimidad están del lado de sus detractores, no del régimen. Es una ecuación inestable que en las condiciones actuales beneficia a quienes tienen la razón, todos los sustentos que soportaban al chavismo han sido socavados por sus irreparables errores y consecuencias.

La comprensión de la actual coyuntura pasa por encima de lo aprendido los años anteriores, axiomas prefabricados y el mito de un gobierno fuerte deben ser superados, por ello, declaraciones como las Claudio Fermín y Eduardo Fernández nos parecen descontextualizadas, a quienes por respetar y admirar no nos obliga secundar todas sus opiniones. En este particular le refutamos ¿Cómo puede haber reconocimiento y aceptación de un delito? El hecho que Maduro continúe en Miraflores no lo inviste como presidente, antes debe haber un proceso electoral legal y legítimo, debe haber proclamación y juramentación con institucionalidad ¡Nada de ello ha ocurrido!

El chavismo tiene armas y se autopermisa la utilización de la violencia lato sensu, es como enfrentar alguien indefenso contra alguien armado y acorazado, el segundo le ganaría, pero sí en un lugar de uno enfrentamos a 15, 20, 100 indefensos contra esa persona apertrechada ésta será vencida. Ahora permítannos hacer un ejercicio ilustrativo:

Démosles a los pilares del poder 10 puntos a cada uno: hablamos de legalidad (apego a la ley), la legitimidad (apoyo popular), armas, apoyos internacionales, premiación social (reconocimiento de éxitos), reproche social (responsabilidad ante la crisis), recursos, liderazgos, organicidad y estrategia.

Veamos. En legalidad el chavismo obtiene 0 puntos al deber su estancia exclusivamente al rompimiento del hilo constitucional, la oposición 10 considerando sus actuaciones céntricas provienen de la AN legítimamente electa y proclamada. En legitimidad, el chavismo tiene aproximadamente 15% de apoyo, lo que equivale a 1,5 puntos, así al gobierno lo repudian, siendo reservados, 85% de la población, serían 8.5 puntos a sus detractores. En armas el chavismo se lleva 10 puntos, la oposición 0. En apoyos internacionales el chavismo está en minusvalía, recibe apoyos timoratos, China se ha mantenido últimamente discreta, solo la sobrestimada Rusia lo apoya en papel y discurso, démosle 4 puntos, mientras que a la oposición la apoyan la comunidad internacional influyente y determinante, merece el 10.

Según estudios opináticos, el gobierno carece de premiación social, sus “políticas sociales” reciben más criticas que alabanzas, obtiene 3 puntos, la oposición también recibe un débil 3 por este tipo de reconocimiento. En exoneración ante responsabilidad de la crisis, el chavismo no podría obtener puntos positivos, 0 es su valoración, la oposición solo obtendría un anémico 3, mantiene pocos e inhabilitados espacios de poder. En recursos, el régimen, a pesar de las riquezas del país, por la corrupción y opacidad, obtiene 5 puntos, la oposición solo 3. En liderazgo el régimen se encuentra grave, démosle solo 2 puntos. Guaidó ha oxigenado la oposición, posee mayor número de líderes, obtiene un 6. Al chavismo le han fallado garrafalmente sus cuadros y organización en los últimos procesos electorales y demás movilizaciones, sin embargo, posee materialmente estructura, se adjudica un 5. La oposición se está reagrupando, activando en la calle, tiene un interesante 7. En estrategias al gobierno se le acabaron las estratagemas, se aferra al garrote, a la violencia y sus peligrosas consecuencias, alcanza 2 puntos, la oposición realiza esfuerzos importantes hoy día, sin embargo, aún le falta, merece un 6.

De este modo, el chavismo obtendría 32.5 puntos en promedio, principalmente armas y recursos. La oposición 56,5 puntos, reflejados en legitimidad, legalidad, renacientes liderazgos, estrategias y apoyos internacionales claves. Más allá de números ello envuelve realidad, factibilidad, un escenario que solo se proyecta positivamente para los detractores del chavismo. El chavismo continuará desapareciendo aceleradamente a la sombra del repudio, pagando con creces sus imperdonables pecados.

