Copei celebró 73 aniversario en Nueva Esparta

(in memóriam a Don Rafael “Fucho” Tovar)

El Partido Social Cristiano (Copei) celebró este domingo 13 su aniversario número 73 con misa de Acción de Gracias en la iglesia San Nicolás de Bari de Porlamar, donde su dirigencia suplicó a Dios por la concertación y el mejor destino del país, además para seguir encarando la difícil situación que vive Venezuela y se comprometió a seguir batallando por el rescate de la verdadera democracia venezolana, empeñándose a respaldar las iniciativas que se están planteando nacionalmente de luchas y protestas constitucionales en favor del cambio y la transición.

Llamó la atención lo dicho por el cura en su homilía, cuando le recordó a la militancia, la necesidad de poner en práctica los principios y doctrinas que rigen a la organización, donde el socialcristiano debe practicar la humildad, el amor y la confraternidad. Igualmente exhortó a la unión de sus miembros, para evitar entre hermanos rivalidades, resentimientos y odios, practicas negativas y reprochables en un socialcristiano.

Las palabras del párroco dieron en el blanco, como si le hubiesen contado la historia. Copei en Nueva Esparta ha tenido sus obstáculos como es natural, pero desde que asumió el Prof. Efrén Mendoza Rosas la presidencia, ha logrado enrumbar al partido por ciertos derroteros, gracias al trabajo creador y eficiente de la directiva regional y de sus líderes a nivel de municipios y pueblos, la tolda verde se ha ubicado en nuestra entidad en el primer lugar políticamente. Se sigue trabando con fe y optimismo, con la esperanza de llegar a puerto seguro. A pesar de los desaciertos de un grupito de compañeros, quienes tienen secuestrada la tarjeta, pero que sin embargo, seguimos trabajando en pro de nuestra organización política.

La mayoría de los candidatos a concejalías propuestos por el minúsculo grupo, no tuvieron éxito porque no contaron con el apoyo de la mayoría de la militancia, ya que se eligieron sin el consentimiento de las autoridades regionales ni municipales, de allí su desventura. De estos hechos existe un informe que se presume llegará a Caracas, con la finalidad de corregir los errores. Las cosas en el Partido andan muy bien, y se sigue trabando por el fortalecimiento del mismo, a pesar de que existen compañeritos inescrupulosos que tratan de desvirtuar la realidad de los hechos, llegándose al caso de usurpar funciones que no le competen. Son fallas que surgen comúnmente en este tipo de organización, pero que en nada la beneficia.

Son simples problemas internos que hay que solventar, por aproximarse un proceso interno, donde podrán participar única y exclusivamente los compañeros que validaron al Partido Social Cristiano (Copei), condición sine quo non aprobada por la dirigencia nacional. Realizadas las elecciones, se le dará oportunidad a los nuevos y a quienes deseen regresar, a través de un proceso de inscripción, salvo que se decida otra cosa.

Ojala predomine la unión y la confraternidad en nuestra organización, súplica del cura y de la militancia en general. Donde podamos fortalecer a nuestra organización como instrumento de lucha social y política, para contribuir con la consolidación y perfeccionamiento de la democracia, el respeto a la dignidad humana, el logro del bien común y la justicia social. Para ello, hay que deponer los intereses personales, y poner en práctica la humildad y sinceridad, bandera y brillo de cualquier socialcristiano.

Reflexionemos y hagamos del partido ese instrumento de lucha, como lo soñaron sus fundadores y muy especialmente el recordado líder margariteño Don Rafael “Fucho” Tovar, ejemplo de dignidad y honradez, considerado como uno de los mejores gobernadores que han pasado por el Estado Nueva Esparta.

[email protected]

Santa Ana del Norte (18-01-2019)

vaya al foro

Etiquetas: Juan Lárez Marcano