Juan Guaidó: Es necesario el respaldo de la FAN y el chavismo disidente

Jhoan Meléndez / 22 ene 2019.- El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, aseguró en la sesión de este martes que es necesario contar con el respaldo de la comunidad internacional, la FAN y el chavismo disidente “al cual le hemos tendido la mano para que se nos una mañana”.

El parlamentario informó que este 23 de enero darán los pasos “no solo para el respaldo de todo el mundo”. “El día de mañana nos mantenemos en la senda de la no violencia (…) Los frustrados y arrebatados se encuentran de otro lado”, dijo.

“Mañana tenemos una cita histórica con el futuro de su país, militares venezolanos, pónganse del lado de la Constitución que ya la ley está aprobada. Mañana es reencontrarnos como pueblo. Mañana no podemos caer en provocaciones y tenemos que tener el doble de valor”, aseveró Guaidó.

Sobre la decisión del TSJ de declarar “invalida” a la actual directiva de la AN, señaló: “¿Cómo se declara inconstitucional la ayuda humanitaria? no señores magistrados, no se puede. Es como declarar inconstitucional el amor de cada diputado de aquí que trabaja sin percibir sueldo y el de cada venezolano”.

Por otra parte habló del incendio de la casa de Robert Serra. “Yo estudié con Robert Serra y fuimos de la misma promoción. Mal podía yo avalar un acto como ese, respeto a todos, pero también exijo respeto para nosotros y esos venezolanos que desesperados gritan por un cambio. Ya basta que 5 o 7 encumbrados pretendan secuestrar este momento de la historia de Venezuela”.

“Nos vemos mañana en cada rincón y cada espacio de Venezuela, porque saldremos del tirano”, concluyó Guaidó en la sesión.

