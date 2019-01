Juan Guaidó: Maduro está disociado al no reconocer una emergencia humanitaria

Jhoan Meléndez / 30 ene 2019.- El presidente interino designado por la AN, Juan Guaidó, dijo este miércoles que Nicolás Maduro “está disociado” al no reconocer una emergencia humanitaria.

“No sabe que en el JM de los Ríos no hay insumos para detener las muertes de los niños (…) Cuando el 90% del país quiere cambio, la soberbia de un dictador lo arrincona y aleja de sus seguidores”, afirmó en la movilización de hoy.

Asimismo explicó que “nosotros hemos dichos que tenemos las puertas abiertas a todos los funcionarios. Chavistas o no chavistas, esto no se trata de una ideología sino de humanidad”.

Guaidó además manifestó: “Lo importante es el pleno respaldo y reconocimiento a nuestra gestión. Hemos llevado este momento de Venezuela de manera autónoma hacia el mundo y los resultados se ven con el respaldo del pueblo. Más de 5 mil puntos de protesta hoy y preparándonos para el sábado para una gran movilización”.

“Aquí seguimos ejerciendo nuestros derecho a la manifestación a la protesta y vamos a continuar atendiendo a nuestros pacientes y a nuestro futuro porque lo estamos construyendo en este momento”, explicó.

Por otro lado afirmó que sostuvo una buena comunicación con el presidente de EEUU, Donald Trump. “Ya hemos establecido varias conversaciones con los senadores y parlamentarios, lo importante es el respaldo y reconocimiento de la comunidad internacional.

Por último detalló que la sentencia del TSJ “no nos quita el sueño porque obviamente no tiene ningún sustento jurídico”.

