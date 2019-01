Juan Guaidó, a la FANB: La cadena de mando está rota

ND / 10 ene 2019.- El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, instó este jueves a la Fuerza Armada a retomar el orden constitucional en el país, al considerar que la cadena de mando se rompió debido a la juramentación de Nicolás Maduro, que el parlamento considera ilegítima, para el periodo constitucional 2019-2025.

“Por primera vez, desde 1958, hoy Venezuela tiene un gobierno de facto, un gobierno que no fue electo por la soberanía popular y secuestró el Estado para beneficio propio”, aseguró Guaidó durante una rueda de prensa ofrecida minutos después de la juramentación de Maduro ante el TSJ.

En este sentido señaló que “hoy no hay jefe de Estado, no hay Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, no hay titularidad del Estado. Hoy hay una Asamblea Nacional que va a cumplir con el pueblo de Venezuela y la Constitución (…) es el momento de una transición que reconozca a todos los venezolanos”.

“Hacemos un llamado a las Fuerzas Armadas. Lograr el cese de la usurpación es tarea de todos”, afirmó a la vez que pidió a los militares “a que den un paso al frente, hagan valer la Constitución y desconozcan lo que no fue electo con el voto popular. Tiendo una mano a todos los oficiales de la FAN, tengan confianza que tendrán nuestro respaldo”, enfatizó.

“Es el momento de demostrar por voluntad propia que pueden dejar de colaborar con este régimen. La cadena de mando está rota”, agregó.

Respecto a la juramentación que se llevó a cabo en la sede del TSJ, el parlamentario consideró que es un intento vano del Gobierno de darle legitimidad a un proceso fraudulento que se coronó con dicho acto.

“Hoy vimos cómo el usurpador de Miraflores pretendía exhibir los símbolos del poder, una banda, como si eso le diera legitimidad. Lo que da legitimidad es el voto popular”, remarcó Guaidó antes de mandar un mensaje directo al mandatario venezolano. “Maduro, no eres legítimo así te disfraces como te disfraces”, recalcó.

Asimismo indicó que la AN “como único poder legítimo” constituido en Venezuela, declarara en plenaria “la usurpación del cargo de Presidente de la República” y asumirán “la representación del pueblo venezolano” para dirigir la transición y autorizar “el ingreso inmediato de ayuda humanitaria”.

