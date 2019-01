Juan Guaidó: “exijo respeto a la vida de los funcionarios que me detuvieron”

Oleg Kostko / 14 ene 2019.- El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, aseguró este lunes que le ofreció la posibilidad de recibir una amnistía a los agentes del Sebin que lo detuvieron este domingo.

Así lo declaró en una entrevista dada a César Miguel Rondón cuyos fragmentos fueron publicados en un hilo por el periodista Gabriel Bastidas en su cuenta de Twitter.

Sobre la detención a manos de agentes del Sebin, detalló que “a quienes me detuvieron les dije que yo sabía que ellos eran de un hogar humilde (…). Les hablé de la seguridad que les da la Constitución y la amnistía. Los que me detuvieron me preguntaron si yo era serio, si de verdad queremos ayudar a Venezuela y si estamos en torno a la Constitución”.

“Yo quiero creer que hay muchos funcionarios como estos que no están dispuestos a seguir órdenes inconstitucionales a pesar de las presiones y las torturas que le hacen a los militares presos”

Descartó la versión de Jorge Rodríguez en la que dijo que los funcionarios no tenían autorización para detenerlo. “Exijo respeto a la vida de los funcionarios que me detuvieron, si están detenidos (…). Primera vez que vemos a Jorge Rodríguez hablando para atrás y para adelante. Cual haya sido el motivo, hubo una orden y una contraorden.

“En cualquier escenario, lo que pasó ayer es muy grave, con respecto a la línea de mando y con lo que significa el intento de secuestrar al presidente de un poder (…). Estamos tratando de averiguar el paradero de los funcionarios que me detuvieron. Esto es muy importante”

“Se contradice el régimen. Hoy maduro echaba otro cuento distinto. Hay que llegar al fondo. Si hay un sector tan cercano, y otro da una contraorden, no hay cadena de mando y hay un conflicto interno. (…) Si como dicen, fueron unos infiltrados de la ultraderecha en el Sebin, entonces tampoco tienen control”.

Sobre los posibles escenarios dijo que “espero que la familia militar se ponga del lado de la Constitución. Es cierto que hay un descontento interno. Es cierto que hay más de 150 militares presos”.

“Lo poderoso de este momento es la unión de todos los sectores y todos los factores. Decirle a los militares que se debe permitir el ingreso de la ayuda humanitaria para toda Venezuela que la necesita, y que Maduro y su régimen la han negado”. Dijo también que “La expectativa que genera el 23 de enero hay que convertirla en esperanza”.

Sobre el actual Gobierno, aseveró que “El resentimiento que nos trajo acá no nos condujo a nada bueno. Estas personas han gobernado desde el resentimiento y el odio. Yo creo en todo amar y servir, hay que gobernar desde el servicio”.

El parlamentario reconoció que “Han sido años muy duros. Venimos del movimiento estudiantil, de haber marchado una y otra vez. Pero lo más importante es no dejar de creer, de insistir. Nos hemos formado en el sacrificio y en la dictadura”. Invitó también a la colectividad a “que estén pendientes a la sesión mañana para mejorar la comunicación y la información”.

“¿Que si alguien está preparado para enfrentarse a una dictadura, con sus amigos presos, en el exilio o asesinados? Nadie está preparado. Pero estamos comprometidos con esta causa, y no soy solo yo”.

Guaidó dijo no tener miedo por su persona “¿Que si tengo miedo? Tengo miedo de que mi hija, Miranda Eugenia, crezca en un país donde no pueda manejar bicicleta en las calles. (…)No somos víctimas. Somos sobrevivientes, estamos en resistencia y vamos hacia adelante”.

Etiquetas: Jorge Rodríguez | Juan Guaidó | Sebin