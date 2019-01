Juan Guaidó, al chavismo disidente: Vénganse a la oposición

Jhoan Meléndez / 18 ene 2019.- El presidente de la AN, Juan Guaidó, invitó al chavismo disidente a unirse a la oposición pues considera que estos “están desilusionados y aquí nadie está a salvo con Maduro”.

“Nosotros no vamos a guardar rencor por nada, pero sí hay un momento de cumplir con la justicia”, declaró en una entrevista a Efecto Cocuyo.

Por otra parte dijo que el mensaje a las Fuerzas Armadas “lo estamos construyendo. También estamos evaluando las siguientes fase de la lucha luego del 23 de enero. Es importante que consultemos fuentes confiables”.

Sobre posibilidad de ir a prisión, Guaidó dijo que “la conducción de Voluntad Popular me ha permitido estar familiarizado con este tema. He visto el rostro de la maldad, pero también he visto la bondad y bendiciones de Venezuela”.

“Cuando yo llegué al Parlamento Nacional entendí que era parte de la política y que había que entablar consensos. Debes construir consensos y articular para aprobar leyes (…) El poder que estamos ejerciendo nosotros es el de estar con la gente, brindar amnistía, dar apoyo a los ciudadanos”, aseveró el parlamentario.

Asimismo dijo que está a”sumiendo las competencias que da la Constitución para representar a los venezolanos en todos los espacios y restituir la democracia en el país..

“Hay un tema con la banda (presidencial) que está secuestrada. Nuestra labor es rescatar y ejercer nuestras competencias de salvaguarda del sector público”, explicó.

Sobre su detención por funcionarios del Sebin, Guaidó detalló que existe “una versión de Jorge Arreaza y otra de Jorge Rodríguez. Allí ni siquiera ellos tienen una versión oficial de lo que ocurrió”.

“Ellos no quisieron esposarme. Eran 12 funcionarios los que me interceptaron. Nos apuntaron y abrieron las puertas. Estaban muy nerviosos”, afirmó.

Por último resaltó que “tenemos un sentido de urgencia y estamos midiendo las oportunidades. Contamos con un gran apoyo hacia Venezuela por parte de la comunidad internacional”.

Lea más: Guaidó se reunió con el embajador de Suecia para “construir lazos”

#ConLaLuz @jguaido sobre posibilidad de ir a prisión: La conducción de Voluntad Popular me ha permitido estar familiarizado con este tema. He visto el rostro de la maldad, pero también he visto la bondad y bendiciones de Venezuela https://t.co/Si9hRPUD0P — Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) 18 de enero de 2019

vaya al foro

Etiquetas: chavismo disidente | Guaidó | Maduro | Sebin