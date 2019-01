José Vicente Haro: La AN debe juramentar hoy a Juan Guaidó como presidente encargado

Elías Rivas / 10 ene 2019.- El abogado constitucionalista José Vicente Haro explicó este jueves que, tal y como dicta el artículo 233 de la Constitución, el Parlamento debería juramentar hoy a Juan Guaidó como presidente encargado del país y de inmediato convocar a elecciones.

“La medida que se debería tomar hoy por la AN es juramentar al presidente del Parlamento como presidente encargado y convocar inmediatamente elecciones, la política y el derecho constitucional conducen a momentos históricos”, expresó Haro en Primera Página, por Globovisión.

Precisó en que “constitucionalmente existe la figura vacante de cargo o vacío de poder”, pues ambas han sido determinadas por el Parlamento. “Ahora, lo que no existe es una usurpación. Esto es una situación fáctica, una situación de la realidad no deseable por el derecho constitucional, lo que no se desea es que exista una usurpación y por eso es necesario insistir en el artículo 138: toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”, sostuvo.

Sobre el comunicado del Grupo de Lima, el abogado coincidió con el Jefe de Estado en rechazar el punto 9 que se refiere al tema del Esequibo.

“Si algo nos une a los venezolanos es nuestro reclamo hacia el Esequibo. El Grupo de Lima ahí sí cometió una ligereza, quizás, el único error de ese comunicado, al haberse referido a ese tema, porque siempre ha existido unas comisiones bilaterales de alto nivel, desde hace décadas, entre Guyana y Venezuela, para tratar este tema de manera negociada. No es un tema que corresponda a otros países y ahí si coincidimos todos los venezolanos, el Esequibo es un reclamo histórico de todos los venezolanos”, apuntó.

Por otro lado, reiteró que “no existe” el estatus de desacato de la Asamblea Nacional, pues esta figura no puede aplicarse a un poder del Estado, “solo a una determinada persona cuando incumple una decisión judicial”, acotó.

Señaló que se trata de una medida contraria al orden constitucional y, por tanto, la calificó como un “abuso” sobre el Parlamento, lo dictado en la Constitución y sobre la voluntad de los venezolanos.

Etiquetas: 10 de enero | Asamblea Nacional | José Vicente Haro | Juan Guaidó