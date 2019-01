José Vicente Haro: Juan Guaidó debió juramentarse como presidente

ND / 11 ene 2019.- El abogado constitucionalista, José Vicente Haro, lamentó este viernes que el presidente de la Asamblea Nacional no se haya juramentado ayer como presidente de la República, para ejercer “presión” sobre lo que él considera como una pretensión de Nicolás Maduro para perpetuarse en el poder.

“La oposición tuvo una oportunidad histórica de haber hecho lo siguiente: Mientras Nicolás Maduro pretendía juramentarse, él ha podido estar en cualquier lugar del territorio nacional, acompañado con la cantidad de diputados suficiente para tener quorum, juramentándose como presidente. Jurar cumplir y hacer cumplir las leyes, como presidente encargado de la República, y no lo hizo”.

“¿Qué esta opción tenía riesgos? Todas las opciones políticas en Venezuela tienen riesgos, lamentablemente Venezuela está muy grave, pero pudo presionar esa ilegitimidad que está detentando el poder y colocar al frente a un presidente legítimo designado debidamente, conforma a la constitución, y ese presidente debe convocar elecciones. Aquí no hablamos de golpe de estado, lo que se propone es que una persona que tiene título constitucional, legitimidad, asuma la responsabilidad de ser el presidente de la República interinamente, hasta que se realicen las elecciones”, expresó Haro en rueda de prensa, siendo estas palabras la “primera opción” que tenía la oposición ayer para activar.

Como segunda opción mencionada por Haro, y que según él, fue la que decidió poner en práctica la oposición es lo que calificó como “transición en el mediano plazo”.

“Una transición controlada que va a durar un mediano plazo, a través de eso han llamado a crear condiciones para la transición. Y eso es lo que ha estado haciendo mediante la sesión ordinaria de este martes, más allá del debate de los términos ‘usurpación’ o ‘vacío de poder’, presentó un estatuto para la transición”.

El abogado señaló que esta opción ofrece soluciones interesantes, desde el punto de vista de los académicos y estudiosos de la política.

Y como tercera opción, Haro mencionó la negociación. “En esta transición controlada es negociar con el régimen” que, según develó el abogado, se está tanteando esta opción, a través del segundo vicepresidente de la AN, Édgar Zambrano.

vaya al foro

Etiquetas: Asamblea Nacional | José Vicente Haro | Juan Guaidó | juramentación de Guaidó