José Ignacio Guarino: Interbanex es un reconocimiento al error del control cambiario

ND / 30 ene 2019.- El economista y analista financiero, José Ignacio Guarino, considera que el Gobierno al anunciar la creación de Interbanex, estaría reconociendo que se equivocó aplicando un control de cambio “tan férreo” como el de los últimos años.

“Con el control cambiario se crearon distorsiones brutales, años después pareciera que se están devolviendo a lo que funcionaba antes y dicen ‘me equivoqué’. No puede haber un control tan férreo en una economía como la venezolana. El discurso del Ejecutivo no crea confianza y eso se crea con un plan accionable en el tiempo, que no tiene. Eso hay que decirlo”, expresó el economista en Primera Página, por Globovisión.

Guarino indicó que la economía en Venezuela podría verse aún más afectada, luego que se recibieran las sanciones a la industria petrolera.

“Es mi humilde opinión, pero las sanciones de PDVSA van a afectar el flujo de cajas que venía hacia Venezuela, se va a restringir la economía mucho más”, comentó.

Vale recordar que las sanciones de la administración Trump a la estatal petrolera PDVSA tienen como objetivo: cerrar el flujo de caja por concepto de las exportaciones de petróleo venezolano.

En ese sentido, y como recomendación al ciudadano de a pie que buscar proteger sus ingresos, el economista recomienda invertir en la Bolsa de Valores de Caracas. A su juicio, es el único mecanismo en Venezuela para invertir y expresa que hasta la fecha ha venido comportándose de manera positiva.

“A pesar del clima político crispado, complejo, la bolsa se ha comportado, ha tenido menos volumen de negociación, sin embargo ha continuado subiendo”, explicó.

Insistió en que el venezolano debe romper los paradigmas de que la bolsa de valores es para “ricos” y empezar a tener cultura bursátil. Desde su punto de vista es la clave para resguardar los bolívares y proteger los ingresos.

Etiquetas: control cambiario en Venezuela | economía venezolana | Interbanex | José Ignacio Guarino