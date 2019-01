José Guerra: Sin dinero fresco la hiperinflación continuará, haga lo que haga Maduro

ND / 16 ene 2019.- El diputado y economista José Guerra, presentó este miércoles una serie de propuestas que, a su criterio, ayudarían a “frenar en seco” la hiperinflación.

Así lo dijo en Vladimir a la 1, por Globovisión.

“Una hiperinflación de 1 millón 700 mil % puede llegar a cuatro o cinco millones fácil, eso no se puede parar poco a poco, tiene que pararse en seco, por eso tenemos un Plan País, que es un plan integral donde calza la hiperinflación. ¿Qué la causó? La brecha fiscal, el gobierno recibe 100 y quiere gastar 500, y para conseguir esos 400 que faltan va a la maquinita del BCV a emitir dinero sin respaldo, eso altera la moneda. Lo primero que tendríamos que hacer es cerrar la brecha fiscal, no se puede gastar lo que no tienes. Hay que refinanciar la deuda externa, con dinero fresco. Sin dinero fresco la hiperinflación continuará, haga lo que haga Maduro. El estado no puede invertir un céntimo porque lo pierde”, dijo Guerra.

Agregó como segundo punto: “Eliminar el control de cambio, que la gente tenga libertad para comprar y vender divisas, que la remesa llegue por los canales ordinarios, la administración no funciona. Y fijar el tipo de cambio, una tasa por un plazo con la que no se pueda devaluar la moneda”.

Guerra indicó –como tercer punto- que el BCV en un hipotético gobierno en manos de la oposición “el BCV no va a emitir papelillos, todo el dinero debe tener un respaldo. Con medidas cambiarias, fiscales y monetarias, se resolverá la hiperinflación en Venezuela”.

Sobre la llamada “dolarización de facto” que se impone en el país, y las propuestas de formalizarla, el diputado indicó que, aun cuando no está de acuerdo con ella, es una situación “real”, por la pérdida de valor de la moneda local.

“Cuando el país tiene hiperinflación la moneda buena sustituye la moneda mala, si yo tengo un billete de 10 bolívares busco salir de él, porque yo no sé cuánto valdrá mañana y es allí cuando el dólar empieza a sustituir el bolívar, eso es una dolarización de facto (…) Las consecuencias de esto es que se amplía la brecha fiscal, es decir, aquellos que tienen divisas pueden medio comer, pero quien no tenga, se muere de hambre.

Aclaró que en el país no se está dando hiperinflación en dólares.

“Eso es un eufemismo de quienes no quieren conocer la devaluación de la moneda”, expresó.

José Guerar aprovechó las cámaras de Globovisión para plantear una medida que, según dijo, no ha consultado ni siquiera con su partido político: Primero Justicia.

“Yo creo que un proceso de estabilización del bolívar pasa por tener que prescindir de ella. Crear una nueva moneda (…) Primero tuvimos el bolívar normal, luego el bolívar fuerte que duró unos meses y el bolívar soberano que va por lo mismo, cualquier programa de ajuste económico que lleve ese San Benito, la gente le va a dar desconfianza. La mejor ofrenda que se le puede hacer a Bolívar es dejarlo descansar. Es una idea que vengo pensando, porque en el nuevo esquema hay que parar la inflación rápido”, propuso.

Etiquetas: hiperinflación | José Guerra | medidas económicas | Nicolás Maduro