El verdadero y autentico retorno a la patria

“La patria, posiblemente, es como la familia, sólo sentimos su valor cuando la perdemos” Gustave Flaubert (1821-1880) Escritor francés

La revolución chavista viene operando como una especie de tsunami. Los efectos destructores no dejan nada en pie. Venezuela está convertida en tierra arrasada. El saqueo de nuestras riquezas no tiene paragón en la historia de la humanidad. El aparato productivo está a punto de la destrucción total. Los servicios públicos sobreviven en medio del colapso. No hay sector de la sociedad que no este en ruinas. Es tal la hecatombe que ya ni los conos monetarios que colocan en circulación tienen valor. Vivimos entre los escombros.

Todo ese devastador tsunami del chavismo ha tenido y continúa teniendo nos colocó a niveles de sobrevivencia. No hay posibilidad para vivir dignamente. La hiperinflación, escasez y violencia criminal sólo da margen para desenvolverse de sobresalto en sobresalto. La angustia coloca al venezolano al borde del paroxismo. El estado, garante de la vida y demás bienes y servicios sólo funciona para la cúpula del régimen, para el común opera una suerte de sálvese quien pueda. Estamos a la buena de Dios.

Empero, de toda la devastación y daños causados, hay uno, que tiene el primer lugar por lo pernicioso y criminal. Es la desintegración del núcleo familiar. La base fundamental de la sociedad. Millares de hogares sufren, lloran y se desequilibran emocionalmente al tener que soportar la tragedia de ver a sus hijos y seres queridos salir de nuestro país en el primer y más pavoroso éxodo forzado. Es el más terrorífico desangramiento de la patria. No hay daño comparable.

Y, si ese sufrimiento no fuese suficiente, viene creciendo la ola xenófoba en países hermanos, hijos de nuestros libertadores, beneficiarios de nuestra generosidad y a los cuales, nuestros gobiernos han regalado buena parte de nuestras riquezas. Esos países cuando han vivido tiranías criminales y hambreadoras como la que lamentablemente flagela al pueblo venezolano, también, les abrimos las puertas de la patria y disfrutaron de todas las garantías y calidad de vida en igualdad de condiciones que los nacionales. No hay reciprocidad. Esa ola xenófoba potencia el sufrimiento, miedo y angustia en nuestra sociedad.

Los que se fueron con la esperanza en una maleta y dejaron llorando a sus familiares en la patria, no hay dudas, que ahora deben estar viviendo en un mar de incertidumbres e inseguridades. Las mismas que vivían y viven sus coterráneos en la patria que los vio nacer. El daño de la pavorosa diáspora es inconmensurable, invaluable e irrecuperable. Eso nos obliga a luchar todos unidos por el cambio. La patria merece una oportunidad para su reconstrucción, reconciliación y recuperación dónde todos tengamos oportunidad y posibilidad de vivir en paz.

Al caer la dictadura y Venezuela recupere la libertad, democracia y el sendero del progreso, una prioridad será diseñar políticas públicas que brinden atractivo para que todos nuestros hermanos puedan retornar a la patria y se pueda integrar de nuevo los núcleos familiares. Ese será el verdadero y autentico retorno y recuperación de la patria.

La patria no está perdida, tiene salvación y la vamos a salvar.

