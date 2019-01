El discurso anti partido político

“Cuando alguien me comunica que es apolítico siempre pregunto en qué política concreta está pensando” Andrzej Sapkowski (1948 – ) Escritor polaco de fantasía heroica

En medio de la pavorosa crisis que padecemos en el país y dónde la solución requiere la unidad de la sociedad democrática, vuelven a surgir individualidades, reviviendo el discurso anti partido y lo intentan disfrazar atacando la actividad política, sin percatarse, que todos entendemos que tienen una política y no es otra que intentar pulverizar las organizaciones políticas, para reinar ellos surfiando en la ola de lo que llaman sociedad civil, la cual dicen liderar sin que nadie los haya nombrado y menos elegido. Es una postura política concreta, entendible que respetamos, pero no compartimos. “El respeto al derecho ajeno es la paz”, Benito Juárez.

En ese sentido hay algunas interrogantes: ¿Es posible el funcionamiento normal de una democracia sin partidos políticos? ¿Por qué los que abjuran de los partidos políticos aun perteneciendo a uno de ellos no se dedican a trabajar internamente para extirpar los males que denuncian y los convierten en referencias modélicas? ¿Por qué no reconocemos que todos somos sociedad civil y para salir de la crisis y echar a andar al país nos necesitamos todos? La unidad no se construye con discriminando, excluyendo y dividendo. Es la suma de todas las partes garantizan el éxito en la búsqueda del objetivo. De Perogrullo.

Estamos obligados, aunque a algunos les cause urticaria, a buscar la unidad, identificando los puntos coincidentes en medio de la diversidad, para remar todos en la misma dirección. No hay ni habrá dueños absolutos de la verdad. Eso nunca se logrará. Empero, con sus matices, en la sociedad democrática, todos perseguimos el mismo objetivo y no es otro el cambio del régimen chavista para salvar a Venezuela, reconstruirla, colocarla en el sendero del progreso, la prosperidad y obtener el bienestar colectivo. En eso hay coincidencia total y nos une perfectamente. Prohibido abrir fisuras.

No es hora de desviar el foco del objetivo común y en el cual debemos poner toda nuestra energía y esfuerzo. y no es otro que concretar anhelado cambio del régimen. La otra discusión es importante, pero extemporánea e intrascendente. Eso tendrá su hora y su momento Estamos a punto de quiebre del régimen y no hay que perder tiempo. Vamos todos a dar el empuje final. Es justo y necesario

Nunca olvidéis. Los partidos políticos son la base fundamental de toda democracia que se respete. Los que se autoproclaman apolíticos, tienen una política bien concreta y por ende son políticos. Y, en política, no hay nada inocente. El anti partido político es el objetivo final. A buenos entendedores…

