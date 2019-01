John Magdaleno prevé que juramentación de Maduro acrecentará crisis económica

Eugenia Morales / 10 ene 2019.- El politólogo venezolano John Magdaleno aseveró este jueves que la juramentación de Nicolás Maduro traerá dos consecuencias cruciales para el país que son claves para el desarrollo político y social en Venezuela durante este año.

“La presión nacional e internacional sobre el Gobierno, y otros factores de la coalición dominante que le da soporte al régimen autoritario, va a aumentar. Conviene decir en el contexto que las dificultades financieras que va a experimentar el régimen van a ser mayores, es decir, tanto por la guía de la caída de la producción petrolera como en virtud de los compromisos de pago de la deuda externa, así como también la recesión acumulada durante 5 años consecutivos que deja al sector privado con una debilidad enorme que impide que la recaudación tributaria para el Estado sea mayor. Creo que este cuadro de condiciones cada vez más comprometedoras es una variable que va a orbitar durante este 2019”, dijo en La Fuerza es la Unión, por RCR.

Asimismo, Magdaleno determinó que la toma de posesión de Maduro podrá determinar a los factores democráticos que apoyan el “régimen”. “Vamos a poder despejar desde esta fechas cuáles son los actores que tienen un genuino interés para contribuir a la transición a la democracia promoviendo opciones realistas, viales, factibles, con sentido de realismo político. Y vamos a evidenciar quienes fueron los vendedores de ilusiones que nos han prometido unos caminos, una opciones que no resultan a la postre. Creo que eso lo vamos a empezar a dilucidare desde esta misma fecha”, sentenció.

A su juicio, es poco probable “que tenga lugar el inicio de una transición a la democracia si no se produce una fractura de la coalición dominante”.

“Entendamos que lo decisivo de un régimen autoritario no es la legitimación que en clave democrática se requiere para los mandatarios… A los regímenes autoritarios no les interesa tener el respaldo de la población, no le interesa una legitimación en clave democrática, no le importa violar sistemáticamente los procedimientos democráticos. Lo crucial para un régimen autoritario es garantizar el respaldo de los factores de poder”, sostuvo.

