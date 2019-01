John Bolton: Instamos a los militares a defender el orden constitucional en Venezuela

ND / 16 ene 2019.- El consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, instó este miércoles a los políticos de oposición venezolana y a militares a “defender” el orden constitucional del país.

De igual manera, Bolton recalcó que la Asamblea Nacional es el único poder “legítimo” en Venezuela y así lo reconocerá Estados Unidos.

Así lo expresó en Twitter.

“La Asamblea Nacional es la única entidad gubernamental legítima y democráticamente elegida en Venezuela, y los Estados Unidos apoyan sus importantes decisiones de ayer. Instamos a todos los líderes venezolanos, incluidos los militares, a defender el estado de derecho y el orden constitucional”, escribió Bolton (en inglés).

Ya el gobierno de Donald Trump ha manifestado en reiteradas oportunidades su respaldo a la Asamblea Nacional y a la decisión de declarar formalmente a Nicolás Maduro como “usurpador” del cargo presidencial.

The National Assembly is the only legitimate, democratically elected government entity in Venezuela, and the U.S. supports its important decisions yesterday. We urge all Venezuelan leaders, including the military, to uphold the rule of law and constitutional order.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) January 16, 2019