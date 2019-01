Jesús Tapia: El MAS estaría dispuesto a acompañar un proceso de diálogo

ND / 18 ene 2019.- El secretario general de la juventud del MAS, Jesús Tapia, afirmó este viernes que su organización política estaría dispuesto a respaldar la propuesta del gobierno de ir a un diálogo nacional con la oposición “si su objetivo principal es Venezuela”.

“El MAS tiene toda la disposición de reconciliación y diálogo y estaríamos dispuestos a participar si es para buscar soluciones a la problemática que estamos atravesando. Si vamos a un proceso de diálogo el único propósito debe ser Venezuela, el problema no se trata de que esto pueda resolverlo un grupo, el gobierno sabe que no puede resolver el problema solo y la oposición tampoco. Entre todos debemos reconocernos”, expresó Tapia en Primera Página, por Globovisión.

El dirigente de la juventud del Movimiento al Socialismo insistió en que los venezolanos deben entender que el país, como un todo, es quien podrá resolver la profunda crisis política y social por la que atraviesa, sobre todo en materia económica.

“No es un secreto que estamos frente a la inflación más alta a nivel mundial, esto conlleva a que tengamos la responsabilidad de convertirnos en críticos y ofrecer propuestas al país, estamos pasando por una situación compleja, son muchos hogares que no tienen para garantizar una segunda o tercera comida, y no podemos pretender que se siga tapando la realidad venezolana”, comentó.

Siguiendo la línea en materia económica, Jesús Tapia mostró su posición en relación al recién ajuste salarial dictado por el Ejecutivo.

“Venezuela es el único país donde los trabajadores lloran cada vez que aumentan el salario. No se trata de aumentar el salario mínimo, los trabajadores no tienen ya ese poder de adquisición…una familia de tres, cuatro personas, cómo puede garantizar una alimentación sustentable a sus hijos, son realidades que sabemos que no se están atendiendo, se trata de que esta realidad se reconozca y avanzar en la búsqueda de soluciones”, opinó.

En cuanto a la convocatoria de la Asamblea Nacional para el 23 de enero, el joven indicó que su organización evaluará su asistencia el próximo lunes en el 48 aniversario del MAS.

“No tenemos problemas de acompañar esta protesta pacífica, pero debemos evaluar ese escenario en un encuentro, a propósito del 48 aniversario. Si el MAS ve que hay cualquier otra intención de una protesta pacífica, no apostaremos a la violencia, a la confrontación, el lunes podríamos anunciar si vamos o no”, concluyó.

Etiquetas: 23 de enero | dialogo nacional | Jesús Tapia | MAS