Del humilde joven afrodescendiente nacido en Vargas, Juan Guaidó, espero que aparezca suficiente sentido común o la viveza criolla de quienes nacen en las costas, inteligentes africanos que, por no pelear, sobrevivieron al genocidio de los esclavistas europeos que estaban mejor equipados militarmente. Le sugiero que no se inmole por opositores radicales que lo olvidarán cuando su domicilio sea una celda de Ramo Verde y ya no el Palacio Legislativo. Que haga como Omar Barboza, quien en ese mismo cargo, calentó la silla sin pena ni gloria.

Efectivamente quien hoy hace el papel de Presidente de la Asamblea, Juan Guaidó, no tiene liderazgo político, ni muestra talento para unir a la oposición venezolana ni conducirla a una estrategia efectiva para preocupar al gobierno de Nicolás Maduro, líder reelecto hasta 2025.

Siendo esto así, Guaidó debe evitar que en su contra sea dictada una orden de aprehensión (auto de detención) como hacen los jueces ordenando a la policía que atrape a un delincuente. Esa pudiera ser la suerte de Guaidó si comete el delito grave de apoyar que el poder legislativo lo nombre Presidente de Venezuela, usando falsamente los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución que no se aplican para desconocer el voto del pueblo que reeligió a Maduro presidente hasta 2025 (soberanía, art 5 CRBV)

Delito de usurpación de funciones, junto con instigación a delinquir, rebelión, son algunos de los varios crímenes que cometería Guaidó si intenta juramentarse como Primer Mandatario Nacional. Además de que en la práctica, ninguna rama del poder público venezolano lo reconocerá como tal y nadie obedecerá sus órdenes. Sin embargo, lo que si perderá Guaidó es su posición como pretendido líder del poder legislativo por un año y aspirante a jefe de una parte de la oposición nacional.

Considerando que estos mismos artículos constitucionales y procedimientos fraudulentos ya fueron ensayados en 2016, 2017 y 2018 por la Asamblea Nacional en contra del Jefe del Estado, es forzoso definir esta nueva aventura como otro show mediático opositor que busca ganar tiempo y seguir sacando dinero de embajadas injerencistas y pro imperialistas que creen estar financiando a líderes democráticos en una lucha que promete triunfo, eso que llaman los gringos “regime change” o sea, tumbar a Maduro.

