Oposición colaboracionista y oposición radical ¿pactos ocultos?

No hay conflicto ético sino de patrocinantes. Unos dicen que la oposición colaboracionista es financiada por el gobierno bolivariano, otros dicen que la oposición radical es financiada por embajadas injerencistas, ahora bien, más allá de lo hipotético, lo cierto es que ninguna oposición es éticamente superior a la otra, ambas actúan por mandato de sus patrocinantes y no por apego a valores democráticos.

La oposición colaboracionista predica apostólicamente la ruta electoral, el respeto a la Constitución, la no violencia y el reconocimiento al gobierno legítimo pero si se les abrieran las arcas de las embajadas injerencistas, rápidamente adoptarían la política de la oposición radical.

Los colaboracionistas de hoy y sus mini partidos ya transitaron caminos golpistas contra Chávez en 2002 y otros momentos, la magia de YouTube es maravillosa para refrescar la memoria. Claudio Fermín y otros son penosos casos de este fenómeno. El pueblo chavista los repudia y los funcionarios de la revolución no deberían confiar demasiado en estos mercenarios de la política. Tanto amor y repentina lealtad no nacen de gratis.

Por otro lado, la oposición radical vive amenazando con tomar la Presidencia de Venezuela utilizando a la Asamblea Nacional, dice que el país vive bajo dictadura; no reconoce a la ANC, ni al Presidente Maduro, ni a ninguno de los poderes públicos (excepto al legislativo opositor), fomenta violencia guarimbera y promueve abiertamente bloqueo económico e invasión imperialista, pero si las prebendas de la burocracia petrolera se les concedieran, no quepa la menor duda de que sus dirigentes se ablandarían y saltarían la talanquera a favor del bando colaboracionista. Ex altos funcionarios del gobierno de Chávez ahora son lacayos serviles del bando imperialismo internacional. El dólar hace que corruptos y oportunistas salgan del closet.

La política es el arte de lo que no se ve. Pactos ocultos. Mientras cúpulas negocian, sólo el pueblo salva al pueblo.

