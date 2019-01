AN falsifica artículo 233 constitucional

Asesorada por “abogados constitucionalistas” sin título que piratean en TV, la Asamblea Nacional opositora falsifica el artículo 233 constitucional para vender la falsa idea de que hay una “falta absoluta del presidente de Venezuela” y por lo tanto es Juan Guaidó como jefe del parlamento quien debe asumir la presidencia del país.

Pero es mentira que hay vacío de poder o usurpación del cargo o falta absoluta ya que Nicolás Maduro fue constitucionalmente reelegido presidente hasta 2025 y está ejerciendo su mandato. En pocas palabras la AN hace una declaración basada en “hecho falso”, dice absurdamente que Maduro no está en Miraflores como en el caso del jefe de registro civil que tiene poder para firmar el acta de defunción de una persona, pero se vuelve loco y firma esa acta con la persona estando viva, ello no significa que por la existencia del acta la persona está legalmente muerta. Conclusión: el acta es nula y el jefe civil ha cometido un fraude. Así de nula es la invocación del artículo 233 que hace la AN.

No hace falta ser Doctor en Derecho Constitucional, como humildemente es mi caso, para comprender que no ha ocurrido ninguno de los hechos hipotéticos del comentado artículo 233 constitucional, referido a la falta absoluta del Presidente, tales son: 1) La muerte, 2) La renuncia, 3) La destitución dictada por el TSJ, 4) Junta Médica designada por el TSJ que certifique incapacidad física o mental, 5) Abandono del cargo, 6) Referéndum Popular que revoque el mandato.

Mientras Guaidó tiene miedo de “juramentarse” ante la Asamblea Nacional como Presidente del país y así completar su aventura golpista sin fuerza para montar su gobierno imaginario; lo cierto es que según los hechos reales hay presidente Maduro para seis años más y con opción a reelección. El que tenga ojos que vea.

Etiquetas: Jesús Silva R.