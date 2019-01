Jesús Medina Ezaine envía carta a Maduro tras 5 meses detenido y le dice: “Basta ya”

ND / 27 ene 2019.- El reportero Jesús Medina Ezaine cumple este domingo cinco meses de haber sido detenido y enviado a la prisión militar de Ramo Verde. En una carta que se coló, el reportero le exige a Nicolás Maduro la liberación inmediata de todos los “presos políticos” – a quienes llama “secuestrados políticos”.

A continuación el texto de la carta:

“Hoy cumplo 5 meses en cautiverio, Nicolás Maduro Moros. Te envío un mensaje fuerte, claro y preciso: libera de inmediato a todos los presos políticos tanto civiles como militares. Mejor dicho, a todos los secuestrados políticos, los mismos a quienes tus subtalternos les han inventado delitos para quedar bien contigo, lograr tu confianza y ganas sus ascensos.

“Ya no me importa que me vuelvan a torturar, a quitar la visita, que me pongan en una celda de castigo o que me trasladen a otra prisión. Yo, Jesús Medina Ezaine, y muchos de quienes estamos tras las rejas injustamente andamos resteados por nuestro país, Venezuela. Basta de violaciones a los DDHH, basta de abusos por parte de los organismos y de los tribunales. Basta Nicolás, de que una nación entera siga sufriendo, pasando hambre, basta de que no haya medicinas, basta ya de que no tengamos calidad de vida por tu orgullo y obsesión de poder. También te digo que no nos utilizarán como “comodín” para negociar; no nos prestaremos para tu juego. Preferimos morir de pie que vivir arrodillados. ¡No tenemos miedo!”

Jesús Medina Ezaine (firmado)

Secuestrado político

Dios y el pueblo están con nosotros”.

A continuación la carta original:

vaya al foro

Etiquetas: Jesús Medina Ezaine | Maduro | Ramo Verde