Jesús Faría: Las sanciones y la escasez de divisas es lo que mas aqueja a la economía

Oleg Kostko / 18 ene 2019.- El constituyente Jesús Faría expresó este viernes que el Gobierno ha avanzado en materia económica para solventar la crisis que aqueja al país.

“Lo que yo considero positivo es que tengamos un nuevo concepto coherente, integral y realista de cómo abordar la grave situación económica. Es un avance. A comienzo del año pasado había una situación más compleja, los actores económicos, los trabajadores, empresarios se familiarizan con esos instrumentos de política económica y se comienza a trabajar sobre la corrección de impuestos importantes, eso es un avance, y tengo que reconocerlo. Todavía no es tangible para la población, sobre todo en materia de precios, pero se está avanzando”, expresó Faría en A tiempo, por Unión Radio.

“Una cosa es el diseño de una política económica y otra su ejecución. Sabemos que hay condiciones que escapan del control del Gobierno y que no son necesariamente de naturaleza económica, pero impactan de manera dramática en este ámbito y se convierten en grandes obstáculos y desafíos del Gobierno”, agregó el dirigente oficialista.

Faria aseguró que las sanciones contra funcionarios venezolanos impuestas por EEUU y la falta de divisas son los dos de los factores que más aqueja a la economía venezolana.

“El problema fundamental de nuestra economía es el déficit de divisas por la ausencia de divisas. Hay graves problemas en la producción de petróleos, alimentos, medicinas. Y en el tema cambiario una especulación feroz, aunada a la escasez de divisas, lo que desencadena un proceso hiperinflacionario en una economía altamente especulativa”.

Acotó que es posible recurrir a los mercados internacionales, “pero ese camino está cerrado. No porque no queramos, sino porque hay una nación los EEUU que de manera literal su presidente ha declarado la guerra a Venezuela, nos ha amenazado con una invasión. Inclusive ha decretado sanciones ilegales, criminales, de manera que eso impacta en la población. Y nosotros no podemos recurrir al financiamiento internacional ni podemos refinanciar la deuda y nos pone en una situación difícil”, puntualizó.

Etiquetas: divisas | economía | EEUU | Jesús Faría | sanciones