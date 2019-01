Jesús Faría: Es “absolutamente necesario” aumentar la gasolina

ND / 20 ene 2019.- El dirigente chavista Jesús Faría defendió este domingo la política económica del Gobierno aunque comentó que continúa la emisión de dinero inorgánico, que no se ha aumentado la gasolina y que tampoco se han logrado unificación cambiaria, por falta de divisas.

Comentó además que la “única manera” de aumentar las divisas que entran al país es incrementado la producción petrolera.

A continuación un extracto del diálogo con Carlos Croes por Televen:

“El incremento salarial está absolutamente justificado, por el incremento de los precios. Los que hacen de la especulación un acto cotidiano y criminal contra la población dicen que esto (el aumento salarial) no puede ser posible porque eso va a generar mayor inflación. Caballero, la inflación se desató sin incremento salarial. El incremento salarial es para compensar. ¿Qué hace un Gobierno revolucionario? Proteger al pueblo trabajador. Y lo protege con el incremento salarial. Nosotros estamos conscientes de que esa no es la solución definitiva…”

“Pero tú le preguntas a un trabajador y te dice que ese aumento salarial se convirtió en sal y agua”, le comentó Croes.

“Nosotros sabemos que (el aumento salarial) no es suficiente, pero tampoco podemos dejar de incrementar los salarios. ¿Tú te imaginas que no se hubieran incrementado los salarios? ¿Tú crees que los precios hubieran dejado de aumentar? Los precios vienen aumentado de una manera sistemática y eso tiene su explicación: tenemos una economía altamente especulativa, y no desde ahora sino desde los años 80… hay una especulación cambiaria, el dólar se monta a niveles que son inexplicables… el algo que no lo explica ninguna ley económica. Esos son los caprichos golpistas y especuladores de un grupito de personas que tiene mucho poder. Y la economía se engancha en ese vagón y lleva la inflación a niveles desconocidos para nosotros”.

Agregó Faría que considera “muy correcta” la política económica. “Equilibrio fiscal, búsqueda de equilibrio fiscal pero ahí nos ha faltado; el incremento del precio de la gasolina, algo que nosotros debemos desarrollar para aumentar los ingresos fiscales; dejar de generar dinero inorgánico…”

“¿Tú quieres aumentar el precio de la gasolina?”, preguntó.

“La gasolina se regala, prácticamente… eso es absolutamente necesario; está el tema cambiario, eliminamos el control de cambio. Ahora, cuando tratamos de unificar la tasa de cambio observamos perturbaciones terribles. Hay una fuerza especulativa que atenta contra el país… el incremento de los precios tiene como motor fundamental, no el único, la especulación con la tasa de cambio. Tenemos una debilidad y se aprovechan de eso: que no tenemos suficientes divisas para inyectarlos ahí como ocurría en el pasado. Ahora tenemos que generar divisas. El Presidente ha declarado algo muy importante: él se va a poner al frente del tema petrolero porque no hemos podido recuperar la producción de petroleo y ahí está la clave de toda la coyuntura económica. Generar divisas y la única fuente de divisas garantizadas que tenemos nosotros es el petróleo. Tendríamos otra opción, recurrir a los mercados internacionales… pero Estados Unidos, el país más endeudado del planeta, nos prohíbe eso con las sanciones y los bloqueos”.

Y luego de una pregunta de Croes buscando precisión, Faría respondió: “Al Fondo Monetario Internacional no vamos a recurrir. Eso está descartado… porque ellos tienen una política de imponer un agenda económica que representaría el desmembramiento del Estado…privatizar todo, entregar las reservas a las transnacionales”.

vaya al foro

Etiquetas: gasolina | hiperinflación | incremento salarial | Jesús Faría | mercado cambiario