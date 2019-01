Instituto de Filosofía de la UCV planifica evento: Quince Problemas: Quince Soluciones

Enrique Meléndez / 25 ene 2019.- Durante los días 29, 30 y 31 de este mes se desarrollará el evento:“Quince Problemas; Quince Soluciones”, planificado por el Instituto de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela, que dirige Miguel Albujas, y en el que se discutiran los principales problemas sociales y económicos del país.

Rafael Orihuela, ex ministro del antiguo despacho de Sanidad y Asistencia Social, y uno de los organizadores del evento, informó a Noticiero Digital que entre esos problemas está el hecho de que la gente hoy en día no tiene agua, no tiene electricidad, no tiene alimentos.

“Eso condujo al Instituto a planificar unas quince mesas de diálogo donde se tocan estos problemas específicos, y que comienzan con el Sistema de Justicia Transicional: ¿qué debería ocurrir en Venezuela en ese lapso inmediato, cuando recuperemos la democracia? En ese primer diálogo van a participar Gustavo Linares Benzo, Luis del Mónaco, entre otros; luego tenemos el tema de Emergencia Sanitaria; que es un tema, sumamente, importante, porque la crisis es total: la crisis es hospitalaria, de medicamentos…”

Dijo Orihuela que allí participará José Félix Oletta como ponente, y que a continuación se llevará a cabo el diálogo sobre la Emergencia Alimentaria; que, a su juicio, es otro drama terrible, que estamos viviendo: ¿cómo solucionar eso en poco tiempo? Los ponentes en ese diálogo serán Luis Hernández y Rodrigo Agudo.

“Luego vamos a abordar el tema de la Emergencia Eléctrica con Wiston Cabas y varios ponentes, que son expertos en cada uno de esos tramos de la crisis, que tenemos en esta materia. A continuación trataremos el tema de la Emergencia de Aguas; aguas blancas y aguas negras, donde participará José María de Viana, junto a otros ponentes, expertos en la materia”.

El tema de la Emergencia de Medicamentos y Enfermedades Catastróficas, a cargo de Freddy Ceballos vendrá a continuación; según Orihuela; de un gran dolor de cabeza para los venezolanos dicho tema; inmediatamente después va a estar el tema de Seguridad, Estado, Defensa Ciudadana y Fronteras, a la cabeza de Miguel Dao, y seguidamente, el tema de la Recuperación Económica, el Plan Nacional de Empleos; cómo una economía de emprendedores pudiera tener lugar.

“En este diálogo participarán Alfredo Padilla, León Arismendi, Olly Millán. Luego está contemplado el tema de la Recuperación de Pdvsa, cuyo ponente principal será José Toro Hardy, seguido de otros expertos, que abordarán esta materia. Luego, los Aspectos Estratégicos de la Industrialización en Venezuela, cuyo ponente principal será Juan Pablo Olalquiaga, actual presidente de Conindustria”.

Seguidamente vendrá el tema de las Etnias en peligro de extinción; comunidades donde se presenta un serio problema de salud pública, sobre todo, en la zona sureste del país: los Waraos, los Yanomami, y donde participará Dalia Yánez, así como Oscar Carnevalli, y por último estará el tema de la Recolección de Basura; Desechos Orgánicos, cuya mesa será coordinada por la doctora Angélica González.

“La finalidad es que todas las ideas, surgidas de las discusiones, se conviertan en propuestas de inmediato: ¿qué hacer con una Venezuela, recuperada en términos políticos, qué hacer en términos económicos y qué hacer en términos sociales?, ¿cómo enfocar una política de recuperación rápida, de lo que son estos problemas; que son terribles?”.

A la pregunta de que si ellos están pensando en una transición, Orihuela dijo que de ocurrir, justamente, un hecho semejante, no suceda que la situación los agarre desprevenidos en materias muy concretas; porque la población los sufre a diario: no tengo cómo cocinar, porque no tengo gas; no tengo cómo bañarme, porque no tengo hambre; a cada momento se me va la electricidad.

“A eso, que forma parte del día a día hay que darle una respuesta inmediata, rápida, eficiente, y, por supuesto, también tú tienes que discutir el problema global de la sociedad venezolana; cómo reconducirla en otra dirección. Entonces, la intención de estas mesas de debate es tratar de pensar, en cómo acortar los tiempos de espera en materia de crisis; para que, justamente, tengas vías de solución”.

Según Orihuela, no hay que esperar un año para que las cosas se ejecuten con estas medidas concretas de recuperación, y, entre las cuales estaba la de la aceptación de la ayuda humanitaria; de modo que cuando la ayuda llegue, proceder a planificar cómo suministrarle los medicamentos a la población; que padece de todo tipo de enfermedades, y que en eso piensan apoyarse en la Iglesia, sobre todo, en las casas parroquiales; además de las propias farmacias.

¿En materia de Emergencia Sanitaria cuáles serían los tres problemas principales a abordar en lo inmediato?

“Primero, vacunación para toda la población venezolana; pero, más que todo, para los niños hasta los diez años de edad; pues muchos no están vacunados. Ese es el primer gran problema, y el segundo es la atención hospitalaria; que es un verdadero desastre en toda Venezuela, con un punto específico; que es lo se llama: Solución de la Mora Quirúrgica”.

Explicó Orihuela que en Venezuela hay más de 300 mil venezolanos que tienen que operarse, y que eso es algo que todavía no ha podido resolverse, y que el tercer gran problema sería el de los recursos humanos, y que se transformó en una desgracia por la falta de personal especializado en toda Venezuela, en todas las disciplinas sanitarias; de modo que todo está, a juicio de Orihuela, en la bancarrota.

