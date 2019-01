Héctor Rodríguez: ¿Qué va a pasar a las 72 horas? El presidente Maduro decidirá

ND / 24 ene 2019.- El gobernador Héctor Rodríguez pidió este jueves dejar que Nicolás Maduro decida qué va a hacer una vez que se cumpla el lapso de 72 horas dado a los diplomáticos estadounidenses para que abandonen el país.

Esto tras la respuesta de Diosdado Cabello a la negativa del Departmento de Estado de abandonar el país y de calificar a Maduro de “expresidente”.

A continuación lo que dijo Rodríguez en Vladimir a la 1 por Globovisión.

“Lo que el Presidente ha dicho es que rompe las relaciones diplomáticas, culturales, institucionales con el Gobierno de los Estados Unidos (en realidad Maduro habló de relaciones diplomáticas y políticas nada más). Y a partir de esa fecha, las 72 horas, se acaba todo tipo de relaciones…”

“Y dio un plazo para que se retiraran…”, le recordó Villegas.

“Sí. ¿Qué va a pasar a partir de ahí? Lo va a responder el Presidente cuando se cumpla ese plazo. Nosotros no queremos hacer ningún pronunciamiento que afecte la conducción de la política internacional que está llevando el presidente Nicolás Maduro. Creo que ahí tenemos que ser muy responsables”.

Lo que dijo Cabello

Anoche, en su programa Con el Mazo Dando, Cabello se refirió dos veces al tema: “Ellos dicen y que no se van porque ellos no reconocen a Nicolás. Está bien. Quédense ahí. A lo mejor se les va la luz en ese sector. no llega el gas. Tantos problemas que hay en este país, ¿verdad? Digo yo”.

Luego agregó: Minutos más tarde se volvió a referir al tema. “No los queremos aquí. No los aceptamos aquí. Si tuvieran un poquito de vergüenza, recogieran sus peretos, sus corotos, y se van de Venezuela. Pero no le podemos pedir vergüenza al imperialismo. El imperialismo se caracteriza por no tener ni vergüenza ni escrúpulos ni honor ni humanidad”.

23 de enero

Héctor Rodríguez, reconoció este jueves la “fuerza” que tiene la oposición en el país, al punto de catalogar la concentración de ayer como “contundente”.

“Sin duda alguna la oposición es una fuerza. Ayer hubo varias manifestaciones en el país como se ha venido dando en los últimos años, la gente salió con sus consignas, sus aportes, sus críticas, ayer las movilizaciones, ambas, fueron contundentes y eso demuestra la profunda libertad que hay en Venezuela”, dijo sobre el tema.

En cuanto a la juramentación de Juan Guaidó como presidente encargado, Rodríguez aseguró que no está planteada en la constitución y por tanto lo calificó como una “malcriadez” de un grupo “radical” de la oposición que, según el gobernador, lideran los representantes de Voluntad Popular.

“Eso lo que hace es agudizar un discurso, radicalizar una situación que es la agenda de Voluntad Popular, es un acto de malcriadez e irresponsable por parte de este grupo que termina y empuja a toda la oposición, y lo hacen por el control que tiene por la relación con Estados Unidos”, expresó.

Rodríguez pidió al país apostar a la racionalidad.

“Hay un sector radical, irresponsable, que está dispuesto por su ambición de llegar al poder, de llevar al país a una guerra civil y eso no es lo correcto. Lo correcto es respetar las reglas del juego”, apuntó.

vaya al foro

Etiquetas: Cabello | Héctor Rodríguez | relaciones diplomáticas