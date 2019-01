Héctor Rodríguez: A EEUU no le importa los DDHH sino el petróleo venezolano

Jhoan Meléndez / 23 ene 2019.- El gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, aseguró este miércoles que el Gobierno de EEUU “no está preocupado por los Derechos Humanos ni la economía sino el petróleo de Venezuela”.

En ese sentido afirmó que “la oposición sigue instrucciones del imperio norteamericano (…) Los problemas de los venezolanos los vamos a resolver nosotros mismo”, según una transmisión de VTV.

Sobre las manifestaciones de este 23 de enero, tanto la convocada por la Asamblea Nacional por el oficialismo, expresó que “una es del pueblo patriota y la otra del pueblo que no comparte nuestra visión”.

“Podemos tener una visión distinta pero nosotros no queremos odio, no queremos violencia, no queremos guarimba, queremos una patria digna y productiva (…) Mi mensaje también es para los que están en la otra manifestación (oposición) que sé que hay gente buena”, afirmó.

Por último aseveró que “no vamos a darle la cara a los problemas para generar más problemas, vamos a darle la cara para tratar de solucionar las cosas. A veces nos equivocamos, pero nadie puede negar que todos los días nos levantamos a trabajar y sacar el país adelante”.

