Guaidó, presidente interino de Venezuela

Un acto de profunda significación histórica: Juan Guaidó es designado Presidente Interino de Venezuela

Veo el momento en el cual el joven Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela es designado por la Asamblea Nacional como Presidente interino de Venezuela. Hubiera preferido ver a alguien más en esa palestra, tomándole el juramento, pero supongo que la auto-designación obedece a razones legales / institucionales.

Lo hizo Juan Guaidó ante miles de compatriotas allí presentes, en número apenas igualable a las manifestaciones del año 2002, cuando el sátrapa Hugo Chávez fue desalojado del poder. Pero esta vez el apoyo es inmensamente superior al de aquel instante de 2002. Esta vez es la nación venezolana en todo el planeta la que le apoya, millones de venezolanos que están reunidos en sus respectivas ciudades del mundo, dándole su visto bueno de legitimidad a Guaidó.

En esos momentos de celebración popular genuina, raquíticos puñados de pobres diablos vestidos de rojo deambulaban sin orden por la avenida Bolívar, en una pretendido y colapsado acto de apoyo al narco-usurpador Nicolás Maduro.

Desde este momento no hay marcha atrás, no hay vacilación. Si Maduro no se va, ni a Maduro no lo expulsa la Fuerza Armada, lo hará la Nación venezolana. Si se requiere habrá huelga general indefinida. Si se requiere habrá intervención de la región en Venezuela, a fin de proteger el Presidente Guaidó.

Fuera Maduro y su pandilla. Listos para apoyar a la nueva Venezuela que se abre camino. Viva la Venezuela democrática. Abajo el títere cubano y sus pandilla.

