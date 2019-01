Guanipa: “El 23-E saldremos en una demostración de compromiso ciudadano”

Luis Sequera / 22 ene 2019.- El diputado a la Asamblea Nacional Juan Pablo Guanipa resaltó que este 23 de enero es una fecha histórica para que todos los venezolanos demuestren su compromiso con el país, y con el cambio que necesita para salir de esta severa crisis económica, política y social.

“El pueblo tiene hambre de democracia”, así comenzó su intervención el diputado a la Asamblea Nacional Juan Pablo Guanipa, durante la sesión ordinaria en cuanto al Proyecto de acuerdo en conmemoración del sexagésimo primer aniversario del 23 de enero de 1958, indicando que esa fecha representa “un día histórico, no solo porque fue derrocado un dictador, sino porque a partir de ese día Venezuela se comprometió con la democracia y la libertad”.

“Nuestra historia ha sido sin duda accidentada, hemos pasado por una etapa republicana signada por enfrentamientos internos y feroces autócratas”, señaló el parlamentario.

Guanipa dijo que “no podemos olvidar la lucha de distintas generaciones que lograron que Venezuela pudiera experimentar con éxito y con ánimo de continuidad nuestra aproximación democrática que no solo produjo resultados tangibles en materias como salud, educación, infraestructura, servicios públicos, sino también que se convirtió en ejemplo para distintos países de América y Europa, en sus esfuerzos de democratización”.

El líder opositor aseguró que tres hechos le han dado a Venezuela la más consistente oportunidad de vivir en democracia y en libertad.

“Primero, la caída de Pérez Jiménez el 23 de enero, cuando iniciamos la democracia que NO vamos a perder, que vamos a rescatar y que vamos a convertir en democracia para toda la vida sacando al usurpador de Nicolas Maduro e iniciando un proceso de reconstrucción nacional; segundo, el pacto de Punto Fijo que es el acuerdo de gobernabilidad más eficaz que ha tenido nuestra patria; y tercero, la aprobación de la Constitución de 1961, la más consensual de nuestra historia, no pueden compararse los años de nuestra aproximación democrática de 1958 con los últimos 20 años que por desgracia hemos vivido en nuestra Venezuela”.

Guanipa aseguró que los venezolanos no aguantan más y que se encuentran “hambrientos” de democracia y de libertad en todos los ámbitos que deben enfrentar a diario y que están inmersos como sociedad.

“Vivimos el hambre que sufren nuestros niños, jóvenes, adultos y abuelos, no podemos dejarnos humillar más y exigimos democracia y libertad para comer, para la salud que ya no está garantizada, la educación que es un derecho humano está en constante deterioro, por eso no podemos dejarnos humillar más”, aseguró.

Siguió su discurso señalando que “vivimos la emergencia de todos los servicios públicos, el país con mayores reservas de petróleo y gas en el mundo no tiene electricidad, ni gasolina ni transporte, ni aseo, ni seguridad, ni educación, por eso y para preservar nuestra dignidad exigimos democracia y libertad para recuperar nuestros derechos”.

A su vez también indicó que los trabajadores no escapan a esta realidad. “Vivimos también la emergencia laboral, es inaudito que un trabajador gaste más en transporte y comida que la ganancia que debe recibir para mantener su calidad de vida y eso es inaguantable. Queremos trabajar y producir pero con ganancias para comer, tener servicios, atender a la familia, progresar y mejorar”.

En lo que respecta a los derechos y vejaciones que han padecido los empresarios y los medios de comunicación en el país acotó que “vivimos la emergencia de nuestros empresarios, los dictadores expropian empresas, invaden fincas, se roban los dólares, generan hiperinflación y después culpan a los demás de su fracaso económico. Por su parte los medios de comunicación viven a diario atropellos por parte de esta dictadura con censura permanente y persecución a periodistas, no podemos dejarnos humillar más”.

A la calle el 23

Guanipa se refirió también a los presos políticos e indicó que en el país se está constantemente en una “cacería de brujas”, donde cualquiera puede estar inmerso, ya que no se trata tan solo de políticos sino puede estar involucrado cualquier venezolano solo por pensar distinto. “Periodistas, militares, jueces, directivos de banco, gerentes de supermercados, sindicalistas, a cualquiera de ellos le pueden inventarles crímenes y montar pruebas, por eso estamos hambrientos de democracia”.

Manifestó que actualmente los venezolanos viven una emergencia institucional y política, ya que la gente no tiene confianza en ir a votar porque no creen en el proceso electoral y que eso no es lo que debe ocurrir en una democracia. “Necesitamos condiciones electorales, necesitamos que se cumpla la constitución, exigimos democracia y libertad para votar”.

“Tenemos hambre de democracia, tenemos hambre de libertad, las circunstancias se van uniendo para que juntos digamos Ya Basta, y la Asamblea Nacional como único poder legítimo para los venezolanos y ante el mundo su pone de pie y da un paso al frente para rescatar la democracia. La Comunidad internacional nos está dando el apoyo más importante que hayamos tenido en la historia, el mundo clama por la restitución de la democracia y de la libertad en Venezuela”.

Culminó invitando a todos los venezolanos a salir este 23 de enero al llamado que realiza la directiva de la Asamblea Nacional.

“Mañana 23 de enero saldremos a la calle en una hermosa demostración de compromiso ciudadano, con el cambio necesario, necesitamos ahora el acompañamiento de las Fuerzas armadas nacionales, ellos que saben lo que está pasando en el país y cómo esta dictadura está matando de hambre a este pueblo que ellos juraron defender. Ha llegado el momento de decidir”.

Etiquetas: 23-E | AN | Juan Pablo Guanipa