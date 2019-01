Juan Guaidó, a Saab: Me pueden llevar a la cárcel pero yo sigo aquí

Oleg Kostko / 29 ene 2019 / act: 12:20 p.m.– El diputado Juan Guaidó, quien el pasado 23 de enero se juramentó como presidente encargado nombrado por el parlamento, aseguró este martes no estar sorprendido por la investigación que anunció hace minutos el fiscal general/ANC, Tarek William Saab.

“No estoy desestimando una amenaza de cárcel ni quiero que lo tomen así pero muy responsablemente les digo: no es nada nuevo bajo el sol. Esto era de esperarse de un regimen que no resuelve los problemas de los venezolanos y cuya única respuesta que la es represión y la persecución, vemos con mucho dolor como 40 venezolanos fueron asesinados, niños sucestrados por una dictadura que no entiende que su tiempo acabó”, expresó Guaidó en declaraciones dadas a VPiTV.

“Mas que una amenaza nueva a mi persona, al parlamento y a la presidencia encargarda de la República no hay nada nuevo pero estamos aquí seguimos ejerciendo competencias y seguiremos avanzando atender la emergencia humanitaria y exigir la liberación de los niños detenidos sino de los otros 700 detenidos, ya vieron a esa jueza como no solo me reconoció como presidente de la República sino que narró las amenazas para privarlos de libertad y eso mismo pasa en el TSJ”, agregó brevemente.

Sobre acciones de EEUU contra Pdvsa

Mas temprano el líder opositor defendió las acciones tomadas el pasado lunes por EEUU de congelar las cuentas de Pdvsa. “En Venezuela lo que hay es protección de activos no solamente producto de la corrupción sino también en caso de haberse demostrado que ha robado al venezolano no solamente Nicolás Maduro sino cualquiera de su Gobierno”, expresó el parlamentario previo a ingresar al Hemiciclo en un video publicado por Reporte Ya.

Y agrego. “Endeudaron al país por 300.000 millones de dólares, robaron 4 veces el PIB de Venezuela lo que existe es en este momento del presidente Nicolás Maduro Moros y todo su régimen y estamos protegiendo los activos de Venezuela casos en el mundo sobran”

“Los hay en los juzgados americanos, en México también con lo que fue la compra con sobreprecio de alimentos así que responsablemente el parlamento solicitamos la protección de estos activos y aquí no hay sanciones”, dijo.

Se espera que hoy se debata la Ley de la Transición a la Democracia, un acuerdo para rechazar los asesinatos y detenciones por parte de efectivos cuerpos de seguridad a manifestantes, el proyecto de rescate del país, así como un debate sobre las venideras elecciones.

