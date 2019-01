Guaidó, en The New York Times: Tenía 15 años cuando Hugo Chávez llegó al poder

ND / 31 ene 2019.- El diputado Juan Guaidó, quien el 23 de enero asumió el cargo de presidente encargado de Venezuela por la Asamblea Nacional, escribió un artículo para el rotativo estadounidense The New York Times en el que toca los temas de actualidad y cuenta quién es él.

“Entonces vivía en… Vargas. En 1999, unas lluvias torrenciales generaron un deslave descomunal que dejó miles de muertes en el estado. Perdí a varios amigos y mi escuela quedó sepultada bajo el lodo. Desde entonces quedó grabado en mi espíritu el significado de la palabra resiliencia”, dijo.

Pulse aquí para leer la nota completa en The New York Times

