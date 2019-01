Guaidó: Los 7 “envilecidos ladrones” de Miraflores tienen miedo

ND / 13 ene 2019.- El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, acusó este domingo al Gobierno nacional de haberlo secuestrado y defendió una ley – que será aprobada el próximo martes – para darle amnistía a funcionarios de seguridad y a militares.

A continuación un extracto de sus palabras, durante un cabildo abierto en Caraballeda, estado Vargas.

“Hermanos, aquí estoy. Quiero mandarle un mensaje muy claro a Miraflores. Compañeros, el juego cambió. El pueblo está en la calle y el pueblo va a seguir en la calle. Y aquí están los símbolos de la opresión”, dijo mostrando sus muñecas en señal de que intentaron colocarles unas esposas. “No tenemos miedo. Como el mundo lo vio, nos interceptaron. Nos secuestraron. Yo quiero mandar un mensaje a esos funcionarios: Sebín, Policías, Fuerzas Armadas… Yo sé que ustedes no quieren esto”, volviendo a mostrar sus muñecas.

“Tanto no lo quieren que estoy aquí”, agregó. “Yo les hablé de amnistía, les hable de perdón, les hablé de reconciliación,… Y aquí estoy, porque soy el legítimo presidente de la Asamblea Nacional, que va a defender los intereses del pueblo. Además, sépanlo claramente, lo dijimos hace unos días: esa amnistía de la que hablé hoy a esos funcionarios… es la ley que va a entrar el martes, es un decreto”

“… el 23 de enero debe ser un grito que retumbe en toda Venezuela y a eso le tienen miedo”.

“Por ahí hay versiones de que me estaban protegiendo de un ataque terrorista, por ahí andan excusándose… Nosotros no tenemos miedo. Los que tienen miedo están en Miraflores, una cúpula de 5, 6, 7 envilecidos ladrones que pretenden robarnos las esperanzas, no van a poder frenar el grito. Estamos pasando hambre, vale, pero es posible una mejor Venezuela… ese perdón, esa amnistía, es lo que no ofrece Nicolás Maduro”.

Etiquetas: Juan Guaidó | Maduro | Miraflores