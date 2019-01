Guaidó: Funcionario que ayude a la restauración del país es amnistiable

Jhoan Meléndez / 31 ene 2019.- El presidente encargado designado por la AN, Juan Guaidó, al ser preguntado sobre si Nicolás Maduro podría gozar de amnistía si decidiera “hacerse a un lado”, respondió que “la amnistía no es impunidad”.

“¿Qué no es amnistiable? Los delitos de lesa humanidad, los funcionarios del FAES que hoy disparan contra jóvenes en protestas. Ahora, todo funcionario que colabore con la restauración del país es amnistiable, civil o militar”, dijo en una entrevista a NTN24.

En tal sentido Guaidó equiparó la situación actual del país con un partido de béisbol o fútbol. “Si esto fuera un juego de béisbol, estaríamos en los últimos innings de la final de la temporada. Si fuera fútbol estaríamos en los minutos finales del encuentro donde va ganando la democracia”, alegó.

“Estamos construyendo las capacidades de una vez para que se de ese Gobierno de transición que debe estar representado por todos los sectores del país y se den unas elecciones libres”, expresó Guaidó.

Por último afirmó que “continúa una situación de secuestro y dictadura la cual está sostenida por unas pocas armas que mantiene secuestrada la república”.

Lea más: Guaido pide a trabajadores de Citgo permanecer en sus puestos de trabajo

#ExclusivaNTN24 El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que la situación actual del país podría equipararse con los últimos momentos de un partido de fútbol: decisivos y en los que "va ganando la democracia". pic.twitter.com/Y529kyQ0MG — NTN24 (@NTN24) 31 de enero de 2019

El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, habló en el programa La Tarde de NTN24 sobre la situación con el FAES en las cercanías de su vivienda, el actual estatus del régimen de Maduro y el camino para que se concrete una transición democrática en Venezuela. pic.twitter.com/cxoXUbP29f — NTN24 (@NTN24) 31 de enero de 2019

[#ExclusivaNTN24] Presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, responde: ¿Si Nicolás Maduro se hace un lado podría gozar de amnistía? pic.twitter.com/Jmc8PAK4Jx — NTN24 (@NTN24) 31 de enero de 2019

vaya al foro

Etiquetas: amnistia | Guaidó | Maduro