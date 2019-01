GNB arremetió con bombas lacrimógenas a comerciantes de Maracaibo

Elías Rivas / 9 ene 2019.- Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana arremetieron este miércoles con bombas lacrimógenas a comerciantes formales e informales en Maracaibo, estado Zulia, quienes reclamaban desde la avenida Libertador, no ser desalojados del popular mercado Las Pulgas.

“Este es mi sitio de trabajo, antes estaba ubicado en la avenida Libertador pero nos sacaron entre el 27 y 28 de septiembre. Luego nos fuimos al callejón de los pobres y del 31 para acá no nos dejan trabajar, la policía nos extorsionan por todos lados, ahora están pidiendo 400 bolívares por metro de espacio, antes se atrevían a cobrarnos en dólares. Nosotros lo que queremos es trabajar”, expresó una de las comerciantes afectadas.

Por su parte, Ismael Suñiga, también comerciante en este punto de la ciudad, indicó que esta protesta obedece a la defensa de su derecho al trabajo; “queremos que el presidente Maduro venga hasta Maracaibo para que vea lo que a diario vivimos con la policía, el pueblo está en la calle, reclamando, y le digo algo presidente, las piedras hablan”, comentó Suñiga.

Unos 1.500 comerciantes, entre formales e informales, se ven afectados por esta medida que, aparentemente, ha tomado el gobierno local de manera arbitraria, sin antes informarles cuál será su nuevo sitio de trabajo o si finalmente deben concluir con sus labores comerciales.

Aunque no se ha podido confirmar, manifestantes informaron a las cámaras de VpiTV que personas no identificadas dispararon a la protesta desde un vehículo particular. Al parecer hay una persona herida.

Sigue la situación tensa en la Avenida Libertador del centro, en Maracaibo. #Zulia pic.twitter.com/pHR5ac6ugp — Diario La Verdad (@laverdadweb) 9 de enero de 2019

Etiquetas: comerciante de Las Pulgas | Maracaibo | protesta | Zulia