GANA: La AN falló, ahora le toca al TSJ legítimo designar un gobierno de emergencia

Luis Sequera / 10 ene 2019.- La Gran Alianza Nacional (GANA) criticó a la Asamblea Nacional por no asumir la presidencia de la República, tal como lo señala la Constitución, y como también lo pide la comunidad internacional.

GANA afirmó en una nota de prensa difundida este jueves que “El Artículo 233 constitucional es muy claro, respecto a que el Presidente de la AN –en este caso Juan Guaidó– debía asumir la Presidencia de la República este mismo 10 de enero. Posiblemente la AN no cumplió con su deber por miedo a la represión del Régimen, pero lo cierto es que falló”.

“Por tanto”, dice la nota de GANA, “el Tribunal Supremo de Justicia Legítimo debe proceder de inmediato a suplir la omisión legislativa y a designar un gobierno de emergencia transitorio, habida cuenta que Maduro está usurpando el cargo, y como dice el Artículo 138 de la Constitución, toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”.

