Francisco Torrealba: Quien no acate el aumento salarial que se atenga a las consecuencias

ND / 15 ene 2019.- El presidente de la comisión Permanente de Trabajadores, Francisco Torrealba, recalcó este martes que los empresarios del sector privado están obligados a acatar el ajuste salarial dictado por Nicolás Maduro este lunes, en medio de su Memoria y Cuenta 2018.

“Esto es un salario mínimo legal y obligatorio para los patronos, sea público o privado. Lo subrayo porque hay patronos del sector privado que dice que no lo aplican hasta que no aparezca en Gaceta Oficial, yo tengo que decirles que es obligatorio que se acate el salario mínimo de 18 mil bolívares soberanos, quien no lo haga que se atenga a sanciones”, dijo Torrealba este martes en una entrevista radial.

De igual manera respaldó las medidas económicas anunciadas por Maduro desde la ANC, catalogándolo como un discurso donde se muestra “al lado” de los trabajadores.

“Transmitió un mensaje muy completo, que entre otras cosas, ha ratificado y ha permitido ratificar la política de no abandonar a los trabajadores (…) el presidente de Maduro ha dicho que sigue al lado de sus hermanos”.

Indicó la necesidad de trabajar contra la inflación.

“No es cierto que se vayan a resolver nuestros problemas, solo con los aumentos que anuncia el presidente Nicolas Maduro (…) La carrera contra la inflación la vamos a perder si no nos damos cuenta que hay que controlar las variables que afectan y que generan esa hiperinflación en medio de la guerra económica, porque ningún aumento va a ser suficiente, mientras la especulación esté a la velocidad que está en este momento” subrayó.

Pidió a la población hacer un acompañamiento a los entes del estados encargados de control de precios, “para garantizar la no especulación”.

