Fran Monroy: Ley del ciberespacio es una barbaridad desde el punto de vista jurídico y tecnológico

Eugenia Morales / 16 ene 2019.- El periodista especializado en medios electrónicos, Fran Monroy, aseveró este miércoles que la ley del ciberespacio es una “barbaridad desde el punto de vista jurídico y tecnológico” porque se involucra en la vida privacidad del usuario.

“Desde el pequeño usuario hasta el corporativo. Este texto legalmente tiene muchos defectos tanto en técnica legislativa como constitucional y es inviable porque crea una dirección de censura de internet donde la información va a estar disponible para el gobierno 24 horas del día y los 365 días del año”, sentenció en entrevista con Jesús “chuo” Torrealba en RCR.

Monroy señaló que en caso de que la Asamblea Nacional Constituyente apruebe esta norma jurídica se irrespeta y se pone en riesgo la libertad de información que debe tener cada persona “Van a saber cuántas veces haces consultas en tu banco, cuántas veces haces transacciones en tu banco, y eso me parece súper grave y a la vez inviable porque es como generar una policía del ciberespacio. Me parece insólito que una ley que debería de ser de obligatorio cumplimiento ya yo tenga que pensar cómo me la voy a saltar. Es impráctica, muy difícil de aplicar en la realidad pero a la vez muy peligrosa por discrecional y muy peligrosa porque se va directo contra la privacidad del venezolano común”.

vaya al foro

Etiquetas: ANC | aprobación | Fran Monroy | ley del ciberespacio