(fotos+videos) 01:46 pm Juan Guaidó: Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo

ND / 23 ene 2019 act. 01:46 pm.- El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, frente a los asistentes a la manifestación del 23 de enero, en Caracas, juró asumir formalmente las competencias del Ejecutivo nacional.

“Ante Dios todopoderoso, Venezuela, juro asumir formalmente las competencias del ejecutivo nacional, como Presidente encargado de Venezuela. Para lograr el cese usurpación”, expresó.

“Ahora hermanos venezolanos, sabemos que esto no es algo de una persona, sabemos que esto va a tener consecuencias, no vamos a permitir que se desinfle este gran movimiento de fuerza y de lucha (…) Yo les pido a los venezolanos que levante su mano derecha, y que juremos todos juntos como hermanos venezolanos, que no descansaremos hasta lograr la libertad y la felicidad de nuestra gente”, agregó Guaidó.

Pidió a los venezolanos estar atentos a las convocatorias de los próximos días, “ojalá esta familia militar se ponga del lado de esta constitución, así que hoy doy el paso con ustedes, entendiendo que estamos en una dictadura”, afirmó.

Más temprano

01:36 pm Previo a estas palabras, el presidente de la Asamblea Nacional entonó las notas del Himno Nacional, y recalcó que “Venezuela nació en cabildo (…) No es casual que la convocatoria haya sido en la plaza Juan Pablo II, recordemos sus palabras. Este 23 de enero recuperamos la nueva independencia de Venezuela”, expresó.

Aseguró que desde el Gobierno apuestan a “desinflar” la calle, sin embargo, cree que ocurrirá todo lo contrario.

“Ellos desean que se desinfle la calle, que nos cansemos y les vamos a decir que vamos a insistir hasta la democracia, hasta que nuestros hijos regresen al territorio nacional (…) tenemos la certeza de que contamos con la comunidad internacional”, comentó.

12:15 pm Venezolanos que atendieron el llamado a manifestar este miércoles 23 de enero por la Asamblea Nacional, empieza a concentrarse en la plaza Juan Pablo II, punto de llegada de todas las concentraciones que se realizaron en Caracas.

11:19 am La presencia de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana se hace evidente en cada uno de los puntos destinados a la concentración de este 23 de enero, por parte de la oposición, sin embargo, venezolanos se mantienen en las calles y acercándose cada vez más a estos puntos de forma pacífica.

Los vecinos de las zonas de La Candelaria y San Bernardino se mantienen concentrados en la avenida Vollmer, donde se ubica un piquete de la PNB, reporta el diario Tal Cual.

10:00 am Con bombas lacrimógenas la Guardia Nacional Bolivariana logró dispersar al grupo de personas que se encontraba en la plaza Madariaga de El Paraíso, en Caracas, para luego marchar juntos hasta la plaza Juan Pablo II donde se llevará a cabo un cabildo abierto, por parte de la Asamblea Nacional, en rechazo a Nicolás Maduro.

El periodista Johnattan Bilancieri confirmó la información vía Twitter: “De la manera más arbitraria y autoritaria, un oficial de la GNB arroja bomba lacrimógena a los presentes en la Plaza Madariaga y detiene a un manifestante que en actitud pacífica y respetuosa reclamaba la agresión, indignante”, denunció.

La periodista Elyangelica González también se hizo eco de la denuncia. “GN logra dispersar protesta en Plaza Madariaga del Paraíso a punta de lacrimógenas y perdigones. 1 detenido”, reportó.

9:00 am Santamarías abajos, calles trancadas y manifestantes en las calles con consignas y pancartas en rechazo a Nicolás Maduro es el panorama común en varios espacios de Caracas, este miércoles 23 de enero.

Para hoy se tiene previsto dos concentraciones en la ciudad capital, una convocada por el oficialismo en apoyo al nuevo período presidencial de Nicolás Maduro y otra convocada por la Asamblea Nacional en rechazo a la usurpación de Maduro como Jefe de Estado y, según ha explicado Juan Guaidó en reiteradas oportunidades, el inicio hacia una transición política en el país.

A continuación imágenes y videos:

Continúa la represión en el puente 9 de diciembre. 11:19am pic.twitter.com/PfmknaHuvH — Jesús Armas (@jesusarmasccs) 23 de enero de 2019

Manifestantes le hablan a efectivos de la PNB en el puente 9 de diciembre 11:17am #23Ene pic.twitter.com/HfUOZOS1km — Raylí Luján (@RayliLujan) 23 de enero de 2019

#23Ene 10:46 Manifestantes de las zonas de La Candelaria y San Bernardino se concentran cerca de la avenida Vollmer, donde se ubica un piquete de la PNB. pic.twitter.com/5Wd2rl17uU — TalCual (@DiarioTalCual) 23 de enero de 2019

Venezolanos desde el Unicentro El Marqués, en La California, donde comienzan a concentrarse para participar en la movilización opositora convocada por la Asamblea Nacional. Conéctate por: https://t.co/4HeIE2lAK4 pic.twitter.com/fgJ2N9Nlaf — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 23 de enero de 2019

#23Ene Ya nos están reprimiendo y sin justificación en El Paraíso! La detención de nuestro hermano venezolano es arbitraria, no estaba haciendo nada! El tiene todo el derecho de protestar libremente! pic.twitter.com/SEKhJcSLmm — Jose Manuel Olivares (@joseolivaresm) 23 de enero de 2019

#23Ene Efectivos policiales se encuentran en los alrededores de la Plaza Madariaga, sitio donde se encontrarán ciudadanos opositores. Se registra poco tránsito vehicular. #TVVNoticias #TVVenezuela pic.twitter.com/BsA2KQujKx — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 23 de enero de 2019

“Por primera vez en 20 años tomamos el camino correcto, donde estamos pidiendo la apertura del canal humanitaria, que se reconozca a la Asamblea Nacional y que liberen a los presos políticos”, aseguró habitante de Barlovento estado Miranda. Conéctate por: https://t.co/4HeIE2lAK4 pic.twitter.com/zaTnPBfODS — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 23 de enero de 2019

